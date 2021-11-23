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В Молдавии сожалеют о позиции "Газпрома"
В Молдавии сожалеют о позиции "Газпрома" - РИА Новости, 23.11.2021
В Молдавии сожалеют о позиции "Газпрома"
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что сожалеет о позиции "Газпрома", поскольку поставщик был заранее предупрежден о проблемах с выплатами из-за норм... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:16
2021-11-23T18:02
в мире
молдавия
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что сожалеет о позиции "Газпрома", поскольку поставщик был заранее предупрежден о проблемах с выплатами из-за норм местного законодательства.Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов."Молдавия сожалеет о позиции "Газпрома", поскольку заранее предупредила о проблемах с выплатами, поскольку мы не можем выделить средства в ускоренном режиме. Парламент на прошлой неделе одобрил выделение средств "Молдовагазу" в первом чтении, до второго чтения должно пройти десять дней, парламент согласился рассмотреть этот вопрос через семь дней", - заявил Спыну.Вице-премьер отметил, что в рамках заседания Наблюдательного совета "Молдовагаза", которое состоялось в понедельник, заверил "Газпром" в готовности правительства выделить средства для оплаты задолженности. Более того, он неделей ранее сообщил представителям "Газпрома", что властям Молдавии нужно еще несколько дней, чтобы оформить по закону выделение средств "Молдовагазу". Спыну отметил, что не может объяснить, почему "Газпром" решил выступить с подобным заявлением.
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в мире, молдавия, молдовагаз, газпром
17:16 23.11.2021 (обновлено: 18:02 23.11.2021)
 
В Молдавии сожалеют о позиции "Газпрома"

Вице-премьер Спыну: сожалеем о позиции "Газпрома", поскольку предупреждали о проблемах

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что сожалеет о позиции "Газпрома", поскольку поставщик был заранее предупрежден о проблемах с выплатами из-за норм местного законодательства.
Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.
"Молдавия сожалеет о позиции "Газпрома", поскольку заранее предупредила о проблемах с выплатами, поскольку мы не можем выделить средства в ускоренном режиме. Парламент на прошлой неделе одобрил выделение средств "Молдовагазу" в первом чтении, до второго чтения должно пройти десять дней, парламент согласился рассмотреть этот вопрос через семь дней", - заявил Спыну.
Вице-премьер отметил, что в рамках заседания Наблюдательного совета "Молдовагаза", которое состоялось в понедельник, заверил "Газпром" в готовности правительства выделить средства для оплаты задолженности. Более того, он неделей ранее сообщил представителям "Газпрома", что властям Молдавии нужно еще несколько дней, чтобы оформить по закону выделение средств "Молдовагазу". Спыну отметил, что не может объяснить, почему "Газпром" решил выступить с подобным заявлением.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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