"Нафтогаз" отреагировал на введение санкций против "Северного потока — 2"
"Нафтогаз Украины" поддержал решение США о введении санкций против "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток 2", говорится в сообщении на сайте компании.
Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Как заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток — 2".
"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте "Северный поток — 2", - говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".
По словам главы компании Юрия Витренко, санкции США являются мощным инструментом, "чтобы остановить использование газа как оружия".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.