https://ria.ru/20211123/gaz-1760360813.html

"Нафтогаз" отреагировал на введение санкций против "Северного потока — 2"

"Нафтогаз" отреагировал на введение санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

"Нафтогаз" отреагировал на введение санкций против "Северного потока — 2"

Компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток 2", говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:46

2021-11-23T15:46

2021-11-23T15:46

экономика

украина

сша

евросоюз

нафтогаз украины

энтони блинкен

юрий витренко

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg

КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток 2", говорится в сообщении на сайте компании.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Как заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток — 2"."Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте "Северный поток — 2", - говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".По словам главы компании Юрия Витренко, санкции США являются мощным инструментом, "чтобы остановить использование газа как оружия".Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760331600.html

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760327150.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, сша, евросоюз, нафтогаз украины, энтони блинкен, юрий витренко, северный поток — 2, россия