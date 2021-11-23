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"Нафтогаз" отреагировал на введение санкций против "Северного потока — 2"
"Нафтогаз" отреагировал на введение санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
"Нафтогаз" отреагировал на введение санкций против "Северного потока — 2"
Компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток 2", говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:46
2021-11-23T15:46
экономика
украина
сша
евросоюз
нафтогаз украины
энтони блинкен
юрий витренко
северный поток — 2
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток 2", говорится в сообщении на сайте компании.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Как заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток — 2"."Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте "Северный поток — 2", - говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".По словам главы компании Юрия Витренко, санкции США являются мощным инструментом, "чтобы остановить использование газа как оружия".Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760331600.html
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экономика, украина, сша, евросоюз, нафтогаз украины, энтони блинкен, юрий витренко, северный поток — 2, россия
15:46 23.11.2021
 
"Нафтогаз" отреагировал на введение санкций против "Северного потока — 2"

"Нафтогаз Украины" поддержал решение США о введении санкций против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток 2", говорится в сообщении на сайте компании.
Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Как заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток — 2".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 13:32
Лавров назвал американские санкции против "Северного потока — 2" вопиющими
"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте "Северный поток — 2", - говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".
По словам главы компании Юрия Витренко, санкции США являются мощным инструментом, "чтобы остановить использование газа как оружия".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 13:13
Эксперт объяснил, почему США вводят санкции против "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаУкраинаСШАЕвросоюзНафтогаз УкраиныЭнтони БлинкенЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Россия
 
 
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