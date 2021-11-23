https://ria.ru/20211123/energiya-1760382279.html
Порядка 40 процентов тепловой энергии в Москве из безуглеродных источников
Порядка 40 процентов тепловой энергии в Москве из безуглеродных источников - РИА Новости, 23.11.2021
Порядка 40 процентов тепловой энергии в Москве из безуглеродных источников
Порядка 40% тепловой энергии в Москве генерируется из вторичных источников, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:03
2021-11-23T17:03
2021-11-23T17:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Порядка 40% тепловой энергии в Москве генерируется из вторичных источников, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский."Доля когенерационных мощностей в городе составляет порядка 93%, а две трети электроэнергии вырабатывается в комбинированном цикле, порядка 40% тепловой энергии генерируется из вторичных (безуглеродных) источников", - рассказал Кульбачевский во вторник на пленарном заседании форума "Международные климатические диалоги".Также он отметил, что все большее распространение получают точечные проекты возобновляемой энергетики – тепловые насосы, рекуперация тепла, солнечная энергетика, теплота сточных вод.
https://realty.ria.ru/20210406/klimat-1604239469.html
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москва, антон кульбачевский