https://ria.ru/20211123/dtp-1760286545.html

Снежный циклон в Приморье привел к росту числа ДТП

Снежный циклон в Приморье привел к росту числа ДТП - РИА Новости, 23.11.2021

Снежный циклон в Приморье привел к росту числа ДТП

Снежный циклон в Приморье привел к увеличению числа ДТП до 71 за сутки при средней цифре в 50 в обычный день. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:13

2021-11-23T10:13

2021-11-23T10:14

происшествия

владивосток

авто

угибдд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594927526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_879afe3e97a97fc2ca77013ecdea18c5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Снежный циклон в Приморье привел к увеличению числа ДТП до 71 за сутки при средней цифре в 50 в обычный день.В Приморье ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Ухудшение погоды началось с вечера воскресенья: во Владивостоке пошел дождь со снегом, на дорогах - гололедица, в понедельник снег усилился. Власти рекомендовали жителям остаться дома. За сутки в краевой столице выпала месячная норма осадков. Во вторник отмечается сильный ветер, существенно похолодало.В краевом УГИБДД РИА Новости уточнили, в обычный день в крае отмечается в среднем около 50 ДТП.По данным полиции, в понедельник в Надеждинском районе в результате наезда на леерное ограждение автомобиля Toyota Chaser погиб 29-летний пассажир. Водитель и второй пассажир легкового автомобиля не пострадали.В Шкотовском районе водитель Toyota Prius не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате удара получили травмы водитель и пассажиры Toyota Prius, им потребовалась госпитализация. Обоим ДТП сопутствовали сложные погодные и дорожные условия, отмечает полиция.

https://ria.ru/20211122/dtp-1760124410.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, авто, угибдд