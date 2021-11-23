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Снежный циклон в Приморье привел к росту числа ДТП
Снежный циклон в Приморье привел к росту числа ДТП - РИА Новости, 23.11.2021
Снежный циклон в Приморье привел к росту числа ДТП
Снежный циклон в Приморье привел к увеличению числа ДТП до 71 за сутки при средней цифре в 50 в обычный день. РИА Новости, 23.11.2021
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происшествия
владивосток
авто
угибдд
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Снежный циклон в Приморье привел к увеличению числа ДТП до 71 за сутки при средней цифре в 50 в обычный день.В Приморье ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Ухудшение погоды началось с вечера воскресенья: во Владивостоке пошел дождь со снегом, на дорогах - гололедица, в понедельник снег усилился. Власти рекомендовали жителям остаться дома. За сутки в краевой столице выпала месячная норма осадков. Во вторник отмечается сильный ветер, существенно похолодало.В краевом УГИБДД РИА Новости уточнили, в обычный день в крае отмечается в среднем около 50 ДТП.По данным полиции, в понедельник в Надеждинском районе в результате наезда на леерное ограждение автомобиля Toyota Chaser погиб 29-летний пассажир. Водитель и второй пассажир легкового автомобиля не пострадали.В Шкотовском районе водитель Toyota Prius не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате удара получили травмы водитель и пассажиры Toyota Prius, им потребовалась госпитализация. Обоим ДТП сопутствовали сложные погодные и дорожные условия, отмечает полиция.
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происшествия, владивосток, авто, угибдд
10:13 23.11.2021 (обновлено: 10:14 23.11.2021)
 
Снежный циклон в Приморье привел к росту числа ДТП

Снежный циклон в Приморье привел к росту числа ДТП до 71 за сутки

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрохожая на улице Владивостока
Прохожая на улице Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Снежный циклон в Приморье привел к увеличению числа ДТП до 71 за сутки при средней цифре в 50 в обычный день.
В Приморье ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Ухудшение погоды началось с вечера воскресенья: во Владивостоке пошел дождь со снегом, на дорогах - гололедица, в понедельник снег усилился. Власти рекомендовали жителям остаться дома. За сутки в краевой столице выпала месячная норма осадков. Во вторник отмечается сильный ветер, существенно похолодало.

"По сообщению Госавтоинспекции Приморского края, в понедельник в полицию поступила информация о 71 дорожно-транспортном происшествии. В 63 ДТП причинен только материальный ущерб. В 8 происшествиях 11 участников дорожного движения получили различные травмы. Один человек погиб. Повреждено 125 транспортных средств. Пик автомобильных аварий пришелся на первую половину дня", - говорится в сообщении регионального УМВД РФ.

В краевом УГИБДД РИА Новости уточнили, в обычный день в крае отмечается в среднем около 50 ДТП.
По данным полиции, в понедельник в Надеждинском районе в результате наезда на леерное ограждение автомобиля Toyota Chaser погиб 29-летний пассажир. Водитель и второй пассажир легкового автомобиля не пострадали.
В Шкотовском районе водитель Toyota Prius не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате удара получили травмы водитель и пассажиры Toyota Prius, им потребовалась госпитализация. Обоим ДТП сопутствовали сложные погодные и дорожные условия, отмечает полиция.
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