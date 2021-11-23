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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211123/dostizheniya-1760324909.html
"Испечь и поделить новый пирог". Что означает всеобщее процветание?
"Испечь и поделить новый пирог". Что означает всеобщее процветание? - РИА Новости, 23.11.2021
"Испечь и поделить новый пирог". Что означает всеобщее процветание?
Китай вступает в новую эру развития. Об этом говорят и пишут давно, однако опубликованная 16 ноября резолюция об исторических достижениях Коммунистической... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:39
2021-11-23T13:39
россия-китай: главное
технологии
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 23 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Китай вступает в новую эру развития. Об этом говорят и пишут давно, однако опубликованная 16 ноября резолюция об исторических достижениях Коммунистической партии Китая за сто лет существования подтвердила это еще раз. Эпоха развития, начатая архитектором китайской перестройки Дэн Сяопином, подошла к концу. За 40 лет с начала политики реформ и открытости кардинально изменился не только Китай, но и весь мир.Другие вызовыСегодня КНР – вторая экономика мира, а по некоторым показателям уже первая. Пекин на мировой арене оказался лицом к лицу с самой могущественной державой – США. Более того, в Вашингтоне полагают, что Китай может потеснить Штаты на пьедестале мирового лидерства.И все же в китайском руководстве, в первую очередь, заботятся не о статусе сверхдержавы, а о том, что происходит внутри страны. Ведь без спокойствия и довольства внутри границ, не получится достичь успехов за их пределами.Так, в исторической резолюции, принятой на 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, говорится о том, что сегодня Китай входит в новую эпоху, и ему необходима новая модель развития. Если раньше КНР развивалась стремительно, а экономика росла двузначными цифрами, то в новых условиях необходимо перейти к качественному, устойчивому, "зеленому" развитию. Китай больше не может позволить себе игнорировать структурные экономические проблемы, климатический кризис, социальное и имущественное расслоение, разрыв уровней жизни в городах и деревнях. Для этого председатель КНР Си Цзиньпин вернул в повестку идею всеобщего благосостояния, о которой впервые говорил еще Мао Цзэдун. Окончательно сформулировали принцип в августе 2021 года на 10-м заседании ЦК КПК по финансовым и экономическим вопросам.В правительстве указывают: всеобщее благосостояние – неотъемлемая часть социализма и важная черта модернизации с китайской спецификой, отвечающая чаяниям людей. Китайские власти намерены, говоря метафорично, "сделать пирог больше и как следует его поделить". В Китае помнят афоризм Дэн Сяопина о том, что "бедность — это не социализм", поэтому одновременно с намерением поделить пирог между всеми членами общества, власти поощряют упорный труд, и не намерены избавляться от богатых, чтобы бедным стало легче жить.Новые правилаВсеобщее процветание – это больше, чем просто сокращение разрыва между бедными и богатыми. Власти разрабатывают и другие меры, направленные на улучшение качества жизни населения. В частности, ужесточают антимонопольный контроль технологических платформ, чтобы способствовать развитию более мелких инновационных компаний. Регулируют и финтех-компании, что снизит риски финансовой системы. Контроль рынка недвижимости гарантирует, что дома будут предназначены для жизни, а не для спекуляции с заемными средствами, как указывал Си Цзиньпин. Предотвращение недобросовестной конкуренции и сдерживание "неконтролируемого роста капитала" — имеет долгосрочные экономические последствия, не сиюминутный эффект.Помимо этого, Китай вводит не виданные до этого нововведения: обеспечение конфиденциальности личных данных, защита сотрудников интернет-платформ, фрилансеров, курьеров, ограничения на хаотичную сферу дополнительного внеклассного обучения, чтобы уменьшить чрезмерную нагрузку на школьников, контроль над онлайн-играми и фан-клубами знаменитостей, которые идут вразрез с экономическими ценностями.Пилотный проект из 52 пунктов уже запущен в провинции Чжэцзян, где когда-то Си Цзиньпин служил на посту секретаря Компартии. В то время уровень жизни в сельских районах значительно приблизился к городским. В провинции запустят новаторские стратегии, такие как коллективные переговоры работников с работодателями о заработной плате и их участие в финансовой жизни предприятия.Поощрение вместо принужденияХотя некоторые видят в такой стратегии Пекина угрозу частному бизнесу и иностранным инвестициям, Си Цзиньпин уверяет в обратном. Напротив, власти намерены поддерживать рыночную экономику, ведь малые и средние предприятия – важный фактор восстановления экономики после коронакризиса и осуществления целей национального возрождения Китая. Для малых и средних предпринимателей в столице недавно начала работу Пекинская фондовая биржа. Она стала третьей в стране после шанхайской и шэньчжэньской, однако предназначена специально для менее крупных компаний, особенно в сфере технологических разработок.
https://ria.ru/20211108/torgovlya-1758055244.html
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технологии, китай, си цзиньпин
13:39 23.11.2021
 

"Испечь и поделить новый пирог". Что означает всеобщее процветание?

© REUTERS / Thomas PeterИзображение Дэн Сяопина во время шоу, посвященного 100-летию основания Коммунистической партии Китая
Изображение Дэн Сяопина во время шоу, посвященного 100-летию основания Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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МОСКВА, 23 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Китай вступает в новую эру развития. Об этом говорят и пишут давно, однако опубликованная 16 ноября резолюция об исторических достижениях Коммунистической партии Китая за сто лет существования подтвердила это еще раз. Эпоха развития, начатая архитектором китайской перестройки Дэн Сяопином, подошла к концу. За 40 лет с начала политики реформ и открытости кардинально изменился не только Китай, но и весь мир.

Другие вызовы

Сегодня КНР – вторая экономика мира, а по некоторым показателям уже первая. Пекин на мировой арене оказался лицом к лицу с самой могущественной державой – США. Более того, в Вашингтоне полагают, что Китай может потеснить Штаты на пьедестале мирового лидерства.
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И все же в китайском руководстве, в первую очередь, заботятся не о статусе сверхдержавы, а о том, что происходит внутри страны. Ведь без спокойствия и довольства внутри границ, не получится достичь успехов за их пределами.
Так, в исторической резолюции, принятой на 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, говорится о том, что сегодня Китай входит в новую эпоху, и ему необходима новая модель развития. Если раньше КНР развивалась стремительно, а экономика росла двузначными цифрами, то в новых условиях необходимо перейти к качественному, устойчивому, "зеленому" развитию. Китай больше не может позволить себе игнорировать структурные экономические проблемы, климатический кризис, социальное и имущественное расслоение, разрыв уровней жизни в городах и деревнях. Для этого председатель КНР Си Цзиньпин вернул в повестку идею всеобщего благосостояния, о которой впервые говорил еще Мао Цзэдун. Окончательно сформулировали принцип в августе 2021 года на 10-м заседании ЦК КПК по финансовым и экономическим вопросам.
© REUTERS / Thomas PeterИзображение выступления генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина на уличном мониторе в Пекине
Изображение выступления генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина на уличном мониторе в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Thomas Peter
Изображение выступления генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина на уличном мониторе в Пекине
В правительстве указывают: всеобщее благосостояние – неотъемлемая часть социализма и важная черта модернизации с китайской спецификой, отвечающая чаяниям людей. Китайские власти намерены, говоря метафорично, "сделать пирог больше и как следует его поделить". В Китае помнят афоризм Дэн Сяопина о том, что "бедность — это не социализм", поэтому одновременно с намерением поделить пирог между всеми членами общества, власти поощряют упорный труд, и не намерены избавляться от богатых, чтобы бедным стало легче жить.

Новые правила

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Всеобщее процветание – это больше, чем просто сокращение разрыва между бедными и богатыми. Власти разрабатывают и другие меры, направленные на улучшение качества жизни населения. В частности, ужесточают антимонопольный контроль технологических платформ, чтобы способствовать развитию более мелких инновационных компаний. Регулируют и финтех-компании, что снизит риски финансовой системы. Контроль рынка недвижимости гарантирует, что дома будут предназначены для жизни, а не для спекуляции с заемными средствами, как указывал Си Цзиньпин. Предотвращение недобросовестной конкуренции и сдерживание "неконтролируемого роста капитала" — имеет долгосрочные экономические последствия, не сиюминутный эффект.
Помимо этого, Китай вводит не виданные до этого нововведения: обеспечение конфиденциальности личных данных, защита сотрудников интернет-платформ, фрилансеров, курьеров, ограничения на хаотичную сферу дополнительного внеклассного обучения, чтобы уменьшить чрезмерную нагрузку на школьников, контроль над онлайн-играми и фан-клубами знаменитостей, которые идут вразрез с экономическими ценностями.
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28 октября, 12:45Россия-Китай: Главное
"Идущие против течения" и "лежащие плашмя". Что нужно знать о Китае?
Пилотный проект из 52 пунктов уже запущен в провинции Чжэцзян, где когда-то Си Цзиньпин служил на посту секретаря Компартии. В то время уровень жизни в сельских районах значительно приблизился к городским. В провинции запустят новаторские стратегии, такие как коллективные переговоры работников с работодателями о заработной плате и их участие в финансовой жизни предприятия.

Поощрение вместо принуждения

Хотя некоторые видят в такой стратегии Пекина угрозу частному бизнесу и иностранным инвестициям, Си Цзиньпин уверяет в обратном. Напротив, власти намерены поддерживать рыночную экономику, ведь малые и средние предприятия – важный фактор восстановления экономики после коронакризиса и осуществления целей национального возрождения Китая. Для малых и средних предпринимателей в столице недавно начала работу Пекинская фондовая биржа. Она стала третьей в стране после шанхайской и шэньчжэньской, однако предназначена специально для менее крупных компаний, особенно в сфере технологических разработок.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:35Россия-Китай: Главное
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