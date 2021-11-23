https://ria.ru/20211123/dostizheniya-1760324909.html

"Испечь и поделить новый пирог". Что означает всеобщее процветание?

"Испечь и поделить новый пирог". Что означает всеобщее процветание? - РИА Новости, 23.11.2021

"Испечь и поделить новый пирог". Что означает всеобщее процветание?

Китай вступает в новую эру развития. Об этом говорят и пишут давно, однако опубликованная 16 ноября резолюция об исторических достижениях Коммунистической... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:39

2021-11-23T13:39

2021-11-23T13:39

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си цзиньпин

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МОСКВА, 23 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Китай вступает в новую эру развития. Об этом говорят и пишут давно, однако опубликованная 16 ноября резолюция об исторических достижениях Коммунистической партии Китая за сто лет существования подтвердила это еще раз. Эпоха развития, начатая архитектором китайской перестройки Дэн Сяопином, подошла к концу. За 40 лет с начала политики реформ и открытости кардинально изменился не только Китай, но и весь мир.Другие вызовыСегодня КНР – вторая экономика мира, а по некоторым показателям уже первая. Пекин на мировой арене оказался лицом к лицу с самой могущественной державой – США. Более того, в Вашингтоне полагают, что Китай может потеснить Штаты на пьедестале мирового лидерства.И все же в китайском руководстве, в первую очередь, заботятся не о статусе сверхдержавы, а о том, что происходит внутри страны. Ведь без спокойствия и довольства внутри границ, не получится достичь успехов за их пределами.Так, в исторической резолюции, принятой на 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, говорится о том, что сегодня Китай входит в новую эпоху, и ему необходима новая модель развития. Если раньше КНР развивалась стремительно, а экономика росла двузначными цифрами, то в новых условиях необходимо перейти к качественному, устойчивому, "зеленому" развитию. Китай больше не может позволить себе игнорировать структурные экономические проблемы, климатический кризис, социальное и имущественное расслоение, разрыв уровней жизни в городах и деревнях. Для этого председатель КНР Си Цзиньпин вернул в повестку идею всеобщего благосостояния, о которой впервые говорил еще Мао Цзэдун. Окончательно сформулировали принцип в августе 2021 года на 10-м заседании ЦК КПК по финансовым и экономическим вопросам.В правительстве указывают: всеобщее благосостояние – неотъемлемая часть социализма и важная черта модернизации с китайской спецификой, отвечающая чаяниям людей. Китайские власти намерены, говоря метафорично, "сделать пирог больше и как следует его поделить". В Китае помнят афоризм Дэн Сяопина о том, что "бедность — это не социализм", поэтому одновременно с намерением поделить пирог между всеми членами общества, власти поощряют упорный труд, и не намерены избавляться от богатых, чтобы бедным стало легче жить.Новые правилаВсеобщее процветание – это больше, чем просто сокращение разрыва между бедными и богатыми. Власти разрабатывают и другие меры, направленные на улучшение качества жизни населения. В частности, ужесточают антимонопольный контроль технологических платформ, чтобы способствовать развитию более мелких инновационных компаний. Регулируют и финтех-компании, что снизит риски финансовой системы. Контроль рынка недвижимости гарантирует, что дома будут предназначены для жизни, а не для спекуляции с заемными средствами, как указывал Си Цзиньпин. Предотвращение недобросовестной конкуренции и сдерживание "неконтролируемого роста капитала" — имеет долгосрочные экономические последствия, не сиюминутный эффект.Помимо этого, Китай вводит не виданные до этого нововведения: обеспечение конфиденциальности личных данных, защита сотрудников интернет-платформ, фрилансеров, курьеров, ограничения на хаотичную сферу дополнительного внеклассного обучения, чтобы уменьшить чрезмерную нагрузку на школьников, контроль над онлайн-играми и фан-клубами знаменитостей, которые идут вразрез с экономическими ценностями.Пилотный проект из 52 пунктов уже запущен в провинции Чжэцзян, где когда-то Си Цзиньпин служил на посту секретаря Компартии. В то время уровень жизни в сельских районах значительно приблизился к городским. В провинции запустят новаторские стратегии, такие как коллективные переговоры работников с работодателями о заработной плате и их участие в финансовой жизни предприятия.Поощрение вместо принужденияХотя некоторые видят в такой стратегии Пекина угрозу частному бизнесу и иностранным инвестициям, Си Цзиньпин уверяет в обратном. Напротив, власти намерены поддерживать рыночную экономику, ведь малые и средние предприятия – важный фактор восстановления экономики после коронакризиса и осуществления целей национального возрождения Китая. Для малых и средних предпринимателей в столице недавно начала работу Пекинская фондовая биржа. Она стала третьей в стране после шанхайской и шэньчжэньской, однако предназначена специально для менее крупных компаний, особенно в сфере технологических разработок.

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https://ria.ru/20210302/kitay-1599564664.html

https://ria.ru/20211028/kitay-1756653436.html

https://ria.ru/20210312/kitay-1600965745.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай, си цзиньпин