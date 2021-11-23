https://ria.ru/20211123/demoversii-1760350620.html
ФИПИ опубликовал демоверсии ОГЭ и ЕГЭ
ФИПИ опубликовал демоверсии ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 23.11.2021
ФИПИ опубликовал демоверсии ОГЭ и ЕГЭ
Опубликованы демоверсии контрольно-измерительного материала (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства просвещения. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:02
2021-11-23T15:02
2021-11-23T15:22
общество
школа
экзамены
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
единый государственный экзамен (егэ)
основной государственный экзамен (огэ)
россия
сн_образование
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Опубликованы демоверсии контрольно-измерительного материала (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства просвещения."Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал доработанные по результатам общественно-профессионального обсуждения и согласованные научно-методическими советами ФИПИ документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года", - говорится в сообщении на официальном телеграмм-канале министерства.Эти материалы помогут разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ 2022 года, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20211123/ege-1760336098.html
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общество, школа, экзамены, федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ), россия, сн_образование, социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
15:02 23.11.2021 (обновлено: 15:22 23.11.2021)
ФИПИ опубликовал демоверсии ОГЭ и ЕГЭ
ФИПИ опубликовал демоверсии контрольно-измерительного материала ОГЭ и ЕГЭ 2022 года