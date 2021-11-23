https://ria.ru/20211123/demoversii-1760350620.html

ФИПИ опубликовал демоверсии ОГЭ и ЕГЭ

ФИПИ опубликовал демоверсии ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 23.11.2021

ФИПИ опубликовал демоверсии ОГЭ и ЕГЭ

Опубликованы демоверсии контрольно-измерительного материала (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства просвещения. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:02

2021-11-23T15:02

2021-11-23T15:22

общество

школа

экзамены

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

единый государственный экзамен (егэ)

основной государственный экзамен (огэ)

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сн_образование

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Опубликованы демоверсии контрольно-измерительного материала (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства просвещения."Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал доработанные по результатам общественно-профессионального обсуждения и согласованные научно-методическими советами ФИПИ документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года", - говорится в сообщении на официальном телеграмм-канале министерства.Эти материалы помогут разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ 2022 года, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211123/ege-1760336098.html

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общество, школа, экзамены, федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ), россия, сн_образование, социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)