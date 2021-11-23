https://ria.ru/20211123/covid-19-1760391606.html
Попова сообщила об эффективности тестирования на COVID-19 пациентов с ОРВИ
Попова сообщила об эффективности тестирования на COVID-19 пациентов с ОРВИ - РИА Новости, 23.11.2021
Попова сообщила об эффективности тестирования на COVID-19 пациентов с ОРВИ
Тестирование всех пациентов с признаками ОРВИ повышает охват тестирования и улучшает своевременное выявление COVID, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:29
2021-11-23T17:29
2021-11-23T17:29
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тестирование всех пациентов с признаками ОРВИ повышает охват тестирования и улучшает своевременное выявление COVID, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом."Обследованию на COVID подлежат все пациенты, которые обращаются в медучреждения с признаками ОРВИ. Это также, там, где этой работой уже плотно занялись, повышает охват и своевременное выявление пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказала Попова.
https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760383601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Попова сообщила об эффективности тестирования на COVID-19 пациентов с ОРВИ
Попова: тестирование пациентов с признаками ОРВИ улучшает своевременное выявление COVID-19