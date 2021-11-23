16:52 23.11.2021 (обновлено: 17:59 23.11.2021)
Правительство выделило дополнительные средства на лечение больных COVID-19
Правительство дополнительно выделило 5 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусом в больницах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер отметил, что по поручению президента кабмин помогает регионам с закупкой необходимых лекарств.
"Дополнительно выделено почти 5 миллиардов рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах. Это в том числе, незарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь",- сказал Мишустин. По его словам, планируется, что партии таких медикаментов поступят в медицинские учреждения до конца года.
По данным пресс-службы правительства, речь идёт о закупке не менее 50 тысяч упаковок регданвимаба, не менее 9 тысяч упаковок бамланивимаба+этесевимаба и не менее 3 тысяч упаковок касиривимаба+имдевимаба. Также в списке закупок – не менее 1614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира.
Централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Планируется, что все медикаменты поступят в медицинские учреждения до конца 2021 года.
Минздраву в свою очередь поручено проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в правительство до 1 июля 2022 года, отмечает пресс-служба правительства.