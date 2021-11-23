https://ria.ru/20211123/covid-19-1760378838.html

Правительство выделило дополнительные средства на лечение больных COVID-19

Правительство выделило дополнительные средства на лечение больных COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Правительство выделило дополнительные средства на лечение больных COVID-19

Правительство выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусом в больницах, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:52

2021-11-23T16:52

2021-11-23T17:59

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусом в больницах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер отметил, что по поручению президента кабмин помогает регионам с закупкой необходимых лекарств."Дополнительно выделено почти 5 миллиардов рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах. Это в том числе, незарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь",- сказал Мишустин. По его словам, планируется, что партии таких медикаментов поступят в медицинские учреждения до конца года.По данным пресс-службы правительства, речь идёт о закупке не менее 50 тысяч упаковок регданвимаба, не менее 9 тысяч упаковок бамланивимаба+этесевимаба и не менее 3 тысяч упаковок касиривимаба+имдевимаба. Также в списке закупок – не менее 1614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира.Централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Планируется, что все медикаменты поступят в медицинские учреждения до конца 2021 года.Минздраву в свою очередь поручено проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в правительство до 1 июля 2022 года, отмечает пресс-служба правительства.

https://ria.ru/20211122/posledstvie-1760099799.html

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757230394.html

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии