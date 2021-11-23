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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/covid-19-1760378838.html
Правительство выделило дополнительные средства на лечение больных COVID-19
Правительство выделило дополнительные средства на лечение больных COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Правительство выделило дополнительные средства на лечение больных COVID-19
Правительство выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусом в больницах, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:52
2021-11-23T17:59
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусом в больницах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер отметил, что по поручению президента кабмин помогает регионам с закупкой необходимых лекарств."Дополнительно выделено почти 5 миллиардов рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах. Это в том числе, незарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь",- сказал Мишустин. По его словам, планируется, что партии таких медикаментов поступят в медицинские учреждения до конца года.По данным пресс-службы правительства, речь идёт о закупке не менее 50 тысяч упаковок регданвимаба, не менее 9 тысяч упаковок бамланивимаба+этесевимаба и не менее 3 тысяч упаковок касиривимаба+имдевимаба. Также в списке закупок – не менее 1614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира.Централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Планируется, что все медикаменты поступят в медицинские учреждения до конца 2021 года.Минздраву в свою очередь поручено проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в правительство до 1 июля 2022 года, отмечает пресс-служба правительства.
https://ria.ru/20211122/posledstvie-1760099799.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:52 23.11.2021 (обновлено: 17:59 23.11.2021)
 
Правительство выделило дополнительные средства на лечение больных COVID-19

Правительство дополнительно выделило 5 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусом в больницах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер отметил, что по поручению президента кабмин помогает регионам с закупкой необходимых лекарств.
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"Дополнительно выделено почти 5 миллиардов рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах. Это в том числе, незарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь",- сказал Мишустин. По его словам, планируется, что партии таких медикаментов поступят в медицинские учреждения до конца года.
По данным пресс-службы правительства, речь идёт о закупке не менее 50 тысяч упаковок регданвимаба, не менее 9 тысяч упаковок бамланивимаба+этесевимаба и не менее 3 тысяч упаковок касиривимаба+имдевимаба. Также в списке закупок – не менее 1614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира.
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Централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Планируется, что все медикаменты поступят в медицинские учреждения до конца 2021 года.
Минздраву в свою очередь поручено проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в правительство до 1 июля 2022 года, отмечает пресс-служба правительства.
 
Распространение коронавирусаОбществоМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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