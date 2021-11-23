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Британская музыкальная премия не будет делить призы на мужские и женские
Британская музыкальная премия не будет делить призы на мужские и женские - РИА Новости, 23.11.2021
Британская музыкальная премия не будет делить призы на мужские и женские
Британская музыкальная премия Brit Awards (BRITs) с 2022 года откажется от деления номинаций на мужские и женские. Теперь на ней будут гендерно-нейтральные... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:24
2021-11-23T14:24
2021-11-23T14:24
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ЛОНДОН, 23 ноя — РИА Новости. Британская музыкальная премия Brit Awards (BRITs) с 2022 года откажется от деления номинаций на мужские и женские. Теперь на ней будут гендерно-нейтральные категории "Артист года" и "Международный артист года", говорится на сайте премии.Организаторы указывают, что такое решение принято для того, чтобы премия стала "как можно более инклюзивной и актуальной".Церемония награждения музыкальной премией запланирована на 8 февраля. Ведущим выбрали стендап-комика Мо Гиллигана, а перед вручением с номинантами пообщаются Клара Эмфо и Майя Джама. Они же объявят претендентов на престижную награду в декабре. Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.
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великобритания, новости культуры, музыка
Британская музыкальная премия не будет делить призы на мужские и женские
Британская музыкальная премия Brit Awards станет гендерно-нейтральной
ЛОНДОН, 23 ноя — РИА Новости.
Британская музыкальная премия Brit Awards (BRITs) с 2022 года откажется от деления номинаций на мужские и женские. Теперь на ней будут гендерно-нейтральные категории "Артист года" и "Международный артист года", говорится
на сайте премии.
"BRITs подтверждает, что для шоу 2022 года отойдет от женских и мужских категорий и объявит о новых наградах "Артист года" и "Международный артист года", отмечая артистов исключительно за их музыку и работу, а не за то, как они себя идентифицируют или как их могут видеть другие", — отмечается в сообщении.
Организаторы указывают, что такое решение принято для того, чтобы премия стала "как можно более инклюзивной и актуальной".
Церемония награждения музыкальной премией запланирована на 8 февраля. Ведущим выбрали стендап-комика Мо Гиллигана, а перед вручением с номинантами пообщаются Клара Эмфо и Майя Джама. Они же объявят претендентов на престижную награду в декабре.
Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.