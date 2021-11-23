https://ria.ru/20211123/brit-1760292602.html

Британская музыкальная премия не будет делить призы на мужские и женские

Британская музыкальная премия не будет делить призы на мужские и женские - РИА Новости, 23.11.2021

Британская музыкальная премия не будет делить призы на мужские и женские

Британская музыкальная премия Brit Awards (BRITs) с 2022 года откажется от деления номинаций на мужские и женские. Теперь на ней будут гендерно-нейтральные... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:24

2021-11-23T14:24

2021-11-23T14:24

культура

великобритания

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760294807_0:163:1200:838_1920x0_80_0_0_3ea67126c312091406a7606eb1f46924.jpg

ЛОНДОН, 23 ноя — РИА Новости. Британская музыкальная премия Brit Awards (BRITs) с 2022 года откажется от деления номинаций на мужские и женские. Теперь на ней будут гендерно-нейтральные категории "Артист года" и "Международный артист года", говорится на сайте премии.Организаторы указывают, что такое решение принято для того, чтобы премия стала "как можно более инклюзивной и актуальной".Церемония награждения музыкальной премией запланирована на 8 февраля. Ведущим выбрали стендап-комика Мо Гиллигана, а перед вручением с номинантами пообщаются Клара Эмфо и Майя Джама. Они же объявят претендентов на престижную награду в декабре. Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.

https://ria.ru/20211122/bts-1760158951.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, новости культуры, музыка