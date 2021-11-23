Патрушев прокомментировал требования к Минску ужесточить безвизовый режим
Патрушев: Белоруссия сама решает, с какими государствами и на какой срок вводить безвиз
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Белоруссия, будучи суверенной страной, имеет свои приоритеты во внешней и внутренней политике и сама определяет, с какими государствами и на какой срок вводить безвизовый режим, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". Так он прокомментировал звучащие на Западе призывы к Минску отменить безвизовый режим с определенными странами из-за миграционного кризиса.
"Белоруссия – суверенное государство, которое само решает, с кем и на какой срок ему вводить безвизовый режим. У Минска есть свои приоритеты во внешней и внутренней политике", - подчеркнул Патрушев.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает: президент Александр Лукашенко отмечал, что его страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.