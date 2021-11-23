https://ria.ru/20211123/bezviz-1760338009.html

Патрушев прокомментировал требования к Минску ужесточить безвизовый режим

Патрушев прокомментировал требования к Минску ужесточить безвизовый режим - РИА Новости, 23.11.2021

Патрушев прокомментировал требования к Минску ужесточить безвизовый режим

Белоруссия, будучи суверенной страной, имеет свои приоритеты во внешней и внутренней политике и сама определяет, с какими государствами и на какой срок вводить... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:06

2021-11-23T14:06

2021-11-23T14:06

в мире

николай патрушев

белоруссия

совет безопасности рф

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Белоруссия, будучи суверенной страной, имеет свои приоритеты во внешней и внутренней политике и сама определяет, с какими государствами и на какой срок вводить безвизовый режим, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". Так он прокомментировал звучащие на Западе призывы к Минску отменить безвизовый режим с определенными странами из-за миграционного кризиса. В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает: президент Александр Лукашенко отмечал, что его страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211112/belavia-1758696921.html

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758529371.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, николай патрушев, белоруссия, совет безопасности рф, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии