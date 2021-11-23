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Несколько автомобилей столкнулись на западе Москвы
Несколько автомобилей столкнулись на западе Москвы - РИА Новости, 23.11.2021
Несколько автомобилей столкнулись на западе Москвы
Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова при движении в сторону центра, информация о пострадавших уточняется, сообщается в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:55
2021-11-23T19:55
2021-11-23T22:34
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова при движении в сторону центра, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно"."На проспекте Генерала Дорохова в районе пересечения с ТТК при движении в сторону центра столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется", - говорится в сообщении.Добавляется, что по проспекту Генерала Дорохова перекрыто движение в сторону центра. Пассажиров просят объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе.На проспекте генерала Дорохова по направлению к съезду на Третье кольцо в сторону Мосфильмовской улицы и Комсомольского проспекта оказалось практически полностью парализовано движение: несколько машин, включая "Газель", такси и беспилотник Яндекса столкнулись и перегородили проезд. Образовалась огромная пробка без возможности ее объехать по стороне встречного движения, так как она отделена железным ограждением. Даже спецтранспорт, кареты "скорой помощи" не могут проехать, сообщает корреспондент РИА Новости.Движение на проспекте Дорохова в Москве восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
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происшествия, дтп, москва, авто, россия
19:55 23.11.2021 (обновлено: 22:34 23.11.2021)
Несколько автомобилей столкнулись на западе Москвы
Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в Москве
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова при движении в сторону центра, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно
".
"На проспекте Генерала Дорохова в районе пересечения с ТТК при движении в сторону центра столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по проспекту Генерала Дорохова перекрыто движение в сторону центра. Пассажиров просят объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе.
На проспекте генерала Дорохова по направлению к съезду на Третье кольцо в сторону Мосфильмовской улицы и Комсомольского проспекта оказалось практически полностью парализовано движение: несколько машин, включая "Газель", такси и беспилотник Яндекса столкнулись и перегородили проезд. Образовалась огромная пробка без возможности ее объехать по стороне встречного движения, так как она отделена железным ограждением. Даже спецтранспорт, кареты "скорой помощи" не могут проехать, сообщает корреспондент РИА Новости.
Движение на проспекте Дорохова в Москве восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".