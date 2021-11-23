https://ria.ru/20211123/aviatsiya-1760349291.html

В Белоруссии заявили об увеличении числа полетов авиации НАТО вдоль границы

В Белоруссии заявили об увеличении числа полетов авиации НАТО вдоль границы - РИА Новости, 23.11.2021

В Белоруссии заявили об увеличении числа полетов авиации НАТО вдоль границы

Разведывательная и беспилотная авиация НАТО и третьих стран увеличила число полетов вдоль границы Белоруссии, сообщил начальник генерального штаба вооруженных... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:56

2021-11-23T14:56

2021-11-23T15:37

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Разведывательная и беспилотная авиация НАТО и третьих стран увеличила число полетов вдоль границы Белоруссии, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич."С 2020 года нами фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь. Так, если месяц назад общее количество самолетовылетов разведывательной авиации в сутки составляло два-три, то сейчас эта цифра увеличилась почти в два раза и составляет три-пять самолетовылетов. Интенсивно задействуется для разведывательных полетов беспилотная авиация", - рассказал Гулевич в официальном обращении, которое публикует пресс-служба Минобороны Белоруссии.По словам Гулевича, к разведке также привлекается боевая авиация третьих стран."Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы Республики Беларусь. Но что еще более важно - мы отмечаем широкое привлечение к выполнению разведывательных задач боевой авиации третьих стран. ВВС США активно осваивают так называемый Восточно-европейский театр военных действий. Минимальное удаление маршрутов их полетов от государственной границы Республики Беларусь составляет 15-20 километров", - отметил замминистра оборонного ведомства.По словам представителя белорусского военного ведомства, "кроме увеличения интенсивности разведывательной деятельности, существенно повышает уровень опасности необоснованное с военной точки зрения создание крупных группировок войск на территории сопредельных с нами стран".Белорусские разведывательные структуры на прошлой неделе вскрыли на территории соседних стран 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники. Гулевич уточнил, что "уже сегодня мы располагаем информацией о развертывании 14 таких лагерей. Их емкость позволяет размещать несколько десятков тысяч военнослужащих".

https://ria.ru/20211113/samolety-1758911567.html

https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760344143.html

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в мире, сша, белоруссия, нато, ввс сша, министерство обороны белоруссии