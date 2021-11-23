https://ria.ru/20211123/altay-1760274416.html

На Алтае сиротам начали выдавать жилищные сертификаты на покупку квартир

На Алтае сиротам начали выдавать жилищные сертификаты на покупку квартир - РИА Новости, 23.11.2021

На Алтае сиротам начали выдавать жилищные сертификаты на покупку квартир

Жилищные сертификаты на приобретение квартир начали выдавать детям-сиротам в Алтайском крае, на такую меру власти пошли из-за недостатка на рынке жилья,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T07:29

2021-11-23T07:29

2021-11-23T12:26

общество

алтайский край

жилье

алтайский край

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БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Жилищные сертификаты на приобретение квартир начали выдавать детям-сиротам в Алтайском крае, на такую меру власти пошли из-за недостатка на рынке жилья, соответствующего требованиям закона, сообщает официальный сайт правительства региона.К выплате также можно добавить дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал, уточнили в минстрое края."Введение этой меры - результат длительной и серьезной совместной работы правительства и прокуратуры Алтайского края, депутатов Алтайского краевого законодательного собрания. Потребность в сертификатах в нашем регионе во многом обусловлена отсутствием на рынке жилья квартир, которые соответствуют требованиям законодательства и могут быть приобретены для детей-сирот. Вместе с тем сегодня более шести тысяч человек стоит в очереди на получение жилья, к ним ежегодно прибавляется порядка трехсот граждан. Мы надеемся, что жилищные сертификаты помогут ежегодно обеспечивать жильем большее количество детей-сирот", - цитирует сайт первого замначальника Регионального жилищного управления Алексея Медведева.Медведев также добавил, что в ведомство поступило уже 58 заявлений на предоставление выплаты. После изменения краевого закона жилищный сертификат могут получить дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста и имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни."Для граждан, имеющих действующие судебные решения, есть альтернатива утвержденному мировому соглашению - определение суда об изменении способа и порядка исполнения судебного решения", - сообщается на сайте.

https://ria.ru/20211116/tekhnika-1759320580.html

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общество, алтайский край, жилье