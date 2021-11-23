https://ria.ru/20211123/altay-1760274416.html
На Алтае сиротам начали выдавать жилищные сертификаты на покупку квартир
На Алтае сиротам начали выдавать жилищные сертификаты на покупку квартир - РИА Новости, 23.11.2021
На Алтае сиротам начали выдавать жилищные сертификаты на покупку квартир
Жилищные сертификаты на приобретение квартир начали выдавать детям-сиротам в Алтайском крае, на такую меру власти пошли из-за недостатка на рынке жилья,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T07:29
2021-11-23T07:29
2021-11-23T12:26
общество
алтайский край
жилье
алтайский край
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БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Жилищные сертификаты на приобретение квартир начали выдавать детям-сиротам в Алтайском крае, на такую меру власти пошли из-за недостатка на рынке жилья, соответствующего требованиям закона, сообщает официальный сайт правительства региона.К выплате также можно добавить дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал, уточнили в минстрое края."Введение этой меры - результат длительной и серьезной совместной работы правительства и прокуратуры Алтайского края, депутатов Алтайского краевого законодательного собрания. Потребность в сертификатах в нашем регионе во многом обусловлена отсутствием на рынке жилья квартир, которые соответствуют требованиям законодательства и могут быть приобретены для детей-сирот. Вместе с тем сегодня более шести тысяч человек стоит в очереди на получение жилья, к ним ежегодно прибавляется порядка трехсот граждан. Мы надеемся, что жилищные сертификаты помогут ежегодно обеспечивать жильем большее количество детей-сирот", - цитирует сайт первого замначальника Регионального жилищного управления Алексея Медведева.Медведев также добавил, что в ведомство поступило уже 58 заявлений на предоставление выплаты. После изменения краевого закона жилищный сертификат могут получить дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста и имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни."Для граждан, имеющих действующие судебные решения, есть альтернатива утвержденному мировому соглашению - определение суда об изменении способа и порядка исполнения судебного решения", - сообщается на сайте.
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общество, алтайский край, жилье
07:29 23.11.2021 (обновлено: 12:26 23.11.2021)
На Алтае сиротам начали выдавать жилищные сертификаты на покупку квартир
На Алтае детям-сиротам начали выдавать жилищные сертификаты на покупку квартир
БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости.
Жилищные сертификаты на приобретение квартир начали выдавать детям-сиротам в Алтайском крае
, на такую меру власти пошли из-за недостатка на рынке жилья, соответствующего требованиям закона, сообщает официальный сайт
правительства региона.
"В Алтайском крае началась выдача жилищных сертификатов для детей-сирот… Первые 10 из них получили удостоверенную сертификатом выплату в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей. Сертификат можно использовать для приобретения жилого помещения на территории Алтайского края по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе частного дома, включая земельный участок, на котором он расположен", - говорится в сообщении.
К выплате также можно добавить дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал, уточнили в минстрое края.
"Введение этой меры - результат длительной и серьезной совместной работы правительства и прокуратуры Алтайского края, депутатов Алтайского краевого законодательного собрания. Потребность в сертификатах в нашем регионе во многом обусловлена отсутствием на рынке жилья квартир, которые соответствуют требованиям законодательства и могут быть приобретены для детей-сирот. Вместе с тем сегодня более шести тысяч человек стоит в очереди на получение жилья, к ним ежегодно прибавляется порядка трехсот граждан. Мы надеемся, что жилищные сертификаты помогут ежегодно обеспечивать жильем большее количество детей-сирот", - цитирует сайт первого замначальника Регионального жилищного управления Алексея Медведева.
Медведев также добавил, что в ведомство поступило уже 58 заявлений на предоставление выплаты. После изменения краевого закона жилищный сертификат могут получить дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста и имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни.
"Для граждан, имеющих действующие судебные решения, есть альтернатива утвержденному мировому соглашению - определение суда об изменении способа и порядка исполнения судебного решения", - сообщается на сайте.