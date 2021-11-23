https://ria.ru/20211123/aeroflot-1760326223.html

Аэрофлот лидирует в Европе по восстановлению провозной емкости

Аэрофлот лидирует в Европе по восстановлению провозной емкости - РИА Новости, 23.11.2021

Аэрофлот лидирует в Европе по восстановлению провозной емкости

Аэрофлот лидирует по наращиванию провозной емкости среди топ-5 европейских авиакомпаний - по этому показателю национальный перевозчик в 2021 году достиг 70% от... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:10

2021-11-23T13:10

2021-11-23T13:10

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Аэрофлот лидирует по наращиванию провозной емкости среди топ-5 европейских авиакомпаний - по этому показателю национальный перевозчик в 2021 году достиг 70% от уровня "доковидного" 2019 года, сообщает Аэрофлот в соцсетях со ссылкой на отчет британского аналитического центра OAG по восстановлению мирового авиарынка.В первую пятерку европейских авиакомпаний в рейтинг OAG, помимо Аэрофлота, вошли Ryanair, "Турецкие авиалинии", Easyjet и "Люфтганза".Кроме того, по версии OAG, Аэрофлот занимает первые места в Европе по емкостям и доле внутренних рейсов (63%) и по темпам восстановления на внутреннем рынке (102%)."Отметим, что Аэрофлот - единственная европейская авиакомпания из топ-5, нарастившая ёмкость на внутренних авиалиниях (102% от 2019 года) за счёт переориентации на внутренний рынок. В 2019 году этот показатель авиаперевозчика составлял 43%, а в 2021 году – 63%", - говорится в сообщении.Аэрофлот также занял вторые места среди европейских авиаперевозчиков по темпам восстановления на международном рынке (45%) и по емкостям среди традиционных перевозчиков.

https://ria.ru/20211119/aeroflot-1759850229.html

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