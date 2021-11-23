Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/aeroflot-1760326223.html
Аэрофлот лидирует в Европе по восстановлению провозной емкости
Аэрофлот лидирует в Европе по восстановлению провозной емкости - РИА Новости, 23.11.2021
Аэрофлот лидирует в Европе по восстановлению провозной емкости
Аэрофлот лидирует по наращиванию провозной емкости среди топ-5 европейских авиакомпаний - по этому показателю национальный перевозчик в 2021 году достиг 70% от... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:10
2021-11-23T13:10
новости компаний - экономика
европа
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153129/71/1531297184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378caa1c66ef2de012a0b439907e1bab.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Аэрофлот лидирует по наращиванию провозной емкости среди топ-5 европейских авиакомпаний - по этому показателю национальный перевозчик в 2021 году достиг 70% от уровня "доковидного" 2019 года, сообщает Аэрофлот в соцсетях со ссылкой на отчет британского аналитического центра OAG по восстановлению мирового авиарынка.В первую пятерку европейских авиакомпаний в рейтинг OAG, помимо Аэрофлота, вошли Ryanair, "Турецкие авиалинии", Easyjet и "Люфтганза".Кроме того, по версии OAG, Аэрофлот занимает первые места в Европе по емкостям и доле внутренних рейсов (63%) и по темпам восстановления на внутреннем рынке (102%)."Отметим, что Аэрофлот - единственная европейская авиакомпания из топ-5, нарастившая ёмкость на внутренних авиалиниях (102% от 2019 года) за счёт переориентации на внутренний рынок. В 2019 году этот показатель авиаперевозчика составлял 43%, а в 2021 году – 63%", - говорится в сообщении.Аэрофлот также занял вторые места среди европейских авиаперевозчиков по темпам восстановления на международном рынке (45%) и по емкостям среди традиционных перевозчиков.
https://ria.ru/20211119/aeroflot-1759850229.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153129/71/1531297184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e05558a2bc1d3132485187efec26011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, европа, аэрофлот
13:10 23.11.2021
 

Аэрофлот лидирует в Европе по восстановлению провозной емкости

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Аэрофлот лидирует по наращиванию провозной емкости среди топ-5 европейских авиакомпаний - по этому показателю национальный перевозчик в 2021 году достиг 70% от уровня "доковидного" 2019 года, сообщает Аэрофлот в соцсетях со ссылкой на отчет британского аналитического центра OAG по восстановлению мирового авиарынка.
В первую пятерку европейских авиакомпаний в рейтинг OAG, помимо Аэрофлота, вошли Ryanair, "Турецкие авиалинии", Easyjet и "Люфтганза".
Кроме того, по версии OAG, Аэрофлот занимает первые места в Европе по емкостям и доле внутренних рейсов (63%) и по темпам восстановления на внутреннем рынке (102%).
"Отметим, что Аэрофлот - единственная европейская авиакомпания из топ-5, нарастившая ёмкость на внутренних авиалиниях (102% от 2019 года) за счёт переориентации на внутренний рынок. В 2019 году этот показатель авиаперевозчика составлял 43%, а в 2021 году – 63%", - говорится в сообщении.
Аэрофлот также занял вторые места среди европейских авиаперевозчиков по темпам восстановления на международном рынке (45%) и по емкостям среди традиционных перевозчиков.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 16:45Туризм
"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах
 
Новости компаний - ЭкономикаЕвропаАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
23:41В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек
23:36В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
23:26Пашинян ответил на вопрос о признании Карабаха
Лента новостейМолния
Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РоссииВ медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человекВ Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с РоссиейПашинян ответил на вопрос о признании Карабаха