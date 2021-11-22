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В Махачкале ликвидировали пожар после взрыва газа в частном доме
В Махачкале ликвидировали пожар после взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 22.11.2021
В Махачкале ликвидировали пожар после взрыва газа в частном доме
Пожар в частном доме в Махачкале после взрыва газа ликвидирован, площадь пожара составила 120 "квадратов", сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:06
2021-11-22T18:06
2021-11-22T18:06
происшествия
взрыв
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. Пожар в частном доме в Махачкале после взрыва газа ликвидирован, площадь пожара составила 120 "квадратов", сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один погиб, еще четверо пострадали при взрыве газа в двухэтажном доме в Махачкале, под завалами может находиться еще один человек."В 15:29 пожар в городе Махачкале был локализован на площади 120 квадратных метров. В 16:00 – ликвидация пожара. На данный момент на месте спасателями ДПСО и МБПСС проводятся работы по разбору завалов и поиску пострадавших", – говорится в сообщении.По информации ведомства, к поисково-спасательным работам также привлечена кинологическая служба.
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происшествия, взрыв, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия
В Махачкале ликвидировали пожар после взрыва газа в частном доме
МЧС ликвидировало пожар в частном доме в Махачкале после взрыва газа