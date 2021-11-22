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Глава СЖР отметил дружеское взаимодействие с союзом журналистов Белоруссии
Глава СЖР отметил дружеское взаимодействие с союзом журналистов Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2021
Глава СЖР отметил дружеское взаимодействие с союзом журналистов Белоруссии
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил многолетнее "дружеское и братское взаимодействие" организации с союзом журналистов Белоруссии. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:47
2021-11-22T13:47
2021-11-22T13:47
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил многолетнее "дружеское и братское взаимодействие" организации с союзом журналистов Белоруссии."У нас уже много лет существует дружеское и братское взаимодействие с союзом журналистов Белоруссии, которую возглавляет Андрей Кривошеев. Мы постоянно в контакте, наши коллеги из Белоруссии постоянно присутствуют достаточно большими делегациями на самом большом в мире журналистском форуме "Вся Россия" в Сочи", - сказал Соловьев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".Он отметил, что на форуме часто организуются круглые столы, на которых в том числе обсуждается развитие совместного информационного пространства.
https://ria.ru/20210910/avdonin-1749486659.html
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