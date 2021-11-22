https://ria.ru/20211122/vtorzhenie-1760224259.html
Британцы не поверили байкам о "российском вторжении" на Украину
Британцы высмеяли Запад за байки о "российском вторжении" на Украину - РИА Новости, 22.11.2021
Британцы не поверили байкам о "российском вторжении" на Украину
Читатели британского издания Daily Mail оценили сообщения западных СМИ о подготовке Россией "вторжения" на Украину. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:13
2021-11-22T18:13
2021-11-22T22:49
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили сообщения западных СМИ о подготовке Россией "вторжения" на Украину."Не бойтесь, Сонный Джо нас спасет", — сыронизировал Fizzogg."А это на каком канале будет, ITV или BBC?" — спросил Even More Disgusted."Этого никогда не случится. Daily Mail пишет о войне почти каждый день в течение последних трех лет", — отметил No Hands."Шотландия будет следующей на очереди, если захочет независимости", — уверен nimrod79."Пропаганда в ее лучшем виде", — заметил ilovekent."Кажется, у британских газет есть какая-то секретная информация, которой нет у наших военных!" — написал The bat the Pangolin.Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Россия сосредотачивает войска на границе с соседней страной. В российской Службе внешней разведки считают, что Госдепартамент США, в частности, распространяет ложную информацию о стягивании Москвой сил для войны, рисуя "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города". Российскую разведку "удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", отметили там. В Кремле неоднократно подчеркивали, что конфликт на Украине — внутриполитический и Россия в него не вмешивается.В то же время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в российском Минобороны, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Кроме того, США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в ведомстве.
https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html
https://ria.ru/20211119/spetsnaz-1759849079.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, великобритания, нато, россия
18:13 22.11.2021 (обновлено: 22:49 22.11.2021)
Британцы высмеяли Запад за байки о "российском вторжении" на Украину
Читатели Daily Mail высмеяли Запад за байки о "российском вторжении" на Украину
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
оценили сообщения западных СМИ о подготовке Россией "вторжения" на Украину.
"Не бойтесь, Сонный Джо нас спасет", — сыронизировал Fizzogg.
"А это на каком канале будет, ITV или BBC?" — спросил Even More Disgusted.
"Этого никогда не случится. Daily Mail пишет о войне почти каждый день в течение последних трех лет", — отметил No Hands.
"Если Россия вторгнется на Украину, США должны сделать то же самое с Кубой", — считает Laredo96.
"Шотландия будет следующей на очереди, если захочет независимости", — уверен nimrod79.
"Пропаганда в ее лучшем виде", — заметил ilovekent.
"Кажется, у британских газет есть какая-то секретная информация, которой нет у наших военных!" — написал The bat the Pangolin.
Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Россия сосредотачивает войска на границе с соседней страной. В российской Службе внешней разведки считают, что Госдепартамент США, в частности, распространяет ложную информацию о стягивании Москвой
сил для войны, рисуя "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города". Российскую разведку "удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", отметили там. В Кремле неоднократно подчеркивали, что конфликт на Украине — внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
В то же время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО
значительно увеличили военную активность в Черном море
. Как полагают в российском Минобороны, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Кроме того, США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе
, полагают в ведомстве.