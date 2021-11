https://ria.ru/20211122/vtorzhenie-1760224259.html

Британцы не поверили байкам о "российском вторжении" на Украину

Читатели британского издания Daily Mail оценили сообщения западных СМИ о подготовке Россией "вторжения" на Украину.

2021-11-22T18:13

2021-11-22T18:13

2021-11-22T22:49

в мире

украина

сша

великобритания

нато

россия

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили сообщения западных СМИ о подготовке Россией "вторжения" на Украину."Не бойтесь, Сонный Джо нас спасет", — сыронизировал Fizzogg."А это на каком канале будет, ITV или BBC?" — спросил Even More Disgusted."Этого никогда не случится. Daily Mail пишет о войне почти каждый день в течение последних трех лет", — отметил No Hands."Шотландия будет следующей на очереди, если захочет независимости", — уверен nimrod79."Пропаганда в ее лучшем виде", — заметил ilovekent."Кажется, у британских газет есть какая-то секретная информация, которой нет у наших военных!" — написал The bat the Pangolin.Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Россия сосредотачивает войска на границе с соседней страной. В российской Службе внешней разведки считают, что Госдепартамент США, в частности, распространяет ложную информацию о стягивании Москвой сил для войны, рисуя "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города". Российскую разведку "удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", отметили там. В Кремле неоднократно подчеркивали, что конфликт на Украине — внутриполитический и Россия в него не вмешивается.В то же время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в российском Минобороны, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Кроме того, США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в ведомстве.

