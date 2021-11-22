Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/viskonsin-1760111439.html
В Висконсине сообщили подробности о пострадавших при наезде машины на толпу
В Висконсине сообщили подробности о пострадавших при наезде машины на толпу - РИА Новости, 22.11.2021
В Висконсине сообщили подробности о пострадавших при наезде машины на толпу
Не менее 28 пострадавших доставлены в больницы американского города Уокешо (штата Висконсин) после наезда машины на толпу на рождественском параде, сообщает... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:13
2021-11-22T09:28
в мире
сша
висконсин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760112162_0:450:808:905_1920x0_80_0_0_4a18afd3d64e39dece71a0b98109b024.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Не менее 28 пострадавших доставлены в больницы американского города Уокешо (штата Висконсин) после наезда машины на толпу на рождественском параде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные местных больниц.В одну из больниц поступило три человека в критическом состоянии, четверо с тяжелыми ранениями и шесть человек - в удовлетворительном состоянии. По данным Архиепископии Милоуки, среди раненных есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.Телеканал отдельно сообщает, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.В воскресенье в городе Уокешо автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Местная полиция сообщила о более, чем 20 пострадавших и о "нескольких" погибших в результате наезда автомобиля. В числе получивших травмы как минимум 11 взрослых и 12 детей. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес" для расследования дела и обнаружили внедорожник, который, как считается, сбил людей.
https://ria.ru/20211122/naezd-1760102491.html
https://ria.ru/20210117/naezd-1593370321.html
сша
висконсин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760112162_0:243:808:849_1920x0_80_0_0_6e501da37a1decc4b79dea733cfe4cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, висконсин, джо байден
09:13 22.11.2021 (обновлено: 09:28 22.11.2021)
 
В Висконсине сообщили подробности о пострадавших при наезде машины на толпу

В Висконсине после наезда машины на толпу госпитализировали около 30 человек

© REUTERS / JESUS OCHOAАвтомобиль перед тем, как врезаться в толпу людей в Уокеше, США
Автомобиль перед тем, как врезаться в толпу людей в Уокеше, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / JESUS OCHOA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Не менее 28 пострадавших доставлены в больницы американского города Уокешо (штата Висконсин) после наезда машины на толпу на рождественском параде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные местных больниц.
В одну из больниц поступило три человека в критическом состоянии, четверо с тяжелыми ранениями и шесть человек - в удовлетворительном состоянии. По данным Архиепископии Милоуки, среди раненных есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
04:04
СМИ: в США при наезде водителя на толпу погиб один человек
Телеканал отдельно сообщает, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.
В воскресенье в городе Уокешо автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Местная полиция сообщила о более, чем 20 пострадавших и о "нескольких" погибших в результате наезда автомобиля. В числе получивших травмы как минимум 11 взрослых и 12 детей. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес" для расследования дела и обнаружили внедорожник, который, как считается, сбил людей.
Видео наезда автомобиля на людей в Петербурге
17 января, 04:44
Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
 
В миреСШАВисконсинДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33В Белоруссии опровергли слухи о вспышке COVID-19 в логистическом центре
11:28Лукашенко пожаловался на нежелание Евросоюза идти на контакт по беженцам
11:25Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому году
11:23В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточек
11:22Intel выпустит недорогую видеокарту для компьютеров
11:18Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине
11:17Аббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в Иерусалиме
11:17Глава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликта
11:12Аббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференции
11:11Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября
11:06В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы
11:05Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины
11:05TNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"
11:03В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница
11:00В епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на Крови
10:59Защита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растлении
10:52Экс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет
10:51В Ростовской области третий ребенок умер от отравления
10:48Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
10:47Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
Лента новостейМолния
В Белоруссии опровергли слухи о вспышке COVID-19 в логистическом центреЛукашенко пожаловался на нежелание Евросоюза идти на контакт по беженцамЭксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому годуВ Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточекIntel выпустит недорогую видеокарту для компьютеровАббас рассказал, когда состоятся выборы в ПалестинеАббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в ИерусалимеГлава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликтаАббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференцииПрощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноябряВ Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работыАмериканское СМИ сообщило о российском "плане атаки" УкраиныTNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП КузницаВ епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на КровиЗащита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растленииЭкс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитетВ Ростовской области третий ребенок умер от отравленияВрач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусомВласти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте