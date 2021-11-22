https://ria.ru/20211122/viskonsin-1760111439.html
В Висконсине сообщили подробности о пострадавших при наезде машины на толпу
В Висконсине сообщили подробности о пострадавших при наезде машины на толпу - РИА Новости, 22.11.2021
В Висконсине сообщили подробности о пострадавших при наезде машины на толпу
Не менее 28 пострадавших доставлены в больницы американского города Уокешо (штата Висконсин) после наезда машины на толпу на рождественском параде, сообщает... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:13
2021-11-22T09:13
2021-11-22T09:28
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Не менее 28 пострадавших доставлены в больницы американского города Уокешо (штата Висконсин) после наезда машины на толпу на рождественском параде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные местных больниц.В одну из больниц поступило три человека в критическом состоянии, четверо с тяжелыми ранениями и шесть человек - в удовлетворительном состоянии. По данным Архиепископии Милоуки, среди раненных есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.Телеканал отдельно сообщает, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.В воскресенье в городе Уокешо автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Местная полиция сообщила о более, чем 20 пострадавших и о "нескольких" погибших в результате наезда автомобиля. В числе получивших травмы как минимум 11 взрослых и 12 детей. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес" для расследования дела и обнаружили внедорожник, который, как считается, сбил людей.
https://ria.ru/20211122/naezd-1760102491.html
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в мире, сша, висконсин, джо байден
09:13 22.11.2021 (обновлено: 09:28 22.11.2021)
В Висконсине сообщили подробности о пострадавших при наезде машины на толпу
В Висконсине после наезда машины на толпу госпитализировали около 30 человек