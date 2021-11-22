https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1761245598.html
Омбудсмен Москвы рассказала, как привились все сотрудники ее аппарата
Омбудсмен Москвы рассказала, как привились все сотрудники ее аппарата - РИА Новости, 29.11.2021
Омбудсмен Москвы рассказала, как привились все сотрудники ее аппарата
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости о том, как 100% сотрудников ее аппарата привились от коронавируса. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-22T10:29
2021-11-22T10:29
2021-11-29T12:32
распространение коронавируса
общество
татьяна потяева
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости о том, как 100% сотрудников ее аппарата привились от коронавируса.Как сообщила омбудсмен, она сама переболела коронавирусной инфекцией в этом году, а потом через полгода после болезни вакцинировалась. По ее словам, когда вышел указ мэра о том, что 60% сотрудников в организациях должны быть привиты от коронавируса, то встал вопрос вакцинации сотрудников аппарата уполномоченного."У меня, конечно, не учреждение, а аппарат, но у меня 36 сотрудников. Мы с ними провели дружескую беседу, и, если сразу не все хотели прививаться, то спустя месяц после нашей беседы, был подъем заболеваемости, у некоторых появились заболевшие знакомые или близкие, и в итоге у нас не 60% сотрудников вакцинировались, а все сто, так что у меня стопроцентно привитый аппарат. Когда в окружении болеют люди, и болеют тяжело, и ты являешься свидетелем страдания близких, родных, то это, по-моему, самый сильный мотиватор", - рассказала Потяева.Также под влиянием омбудсмена привилась и вся ее семья. "Я их организовала. Было сложно с внучкой, которая не хотела вначале, но в итоге все дружно пошли и поставили прививку", - рассказала Потяева.Потяева подчеркнула, что самое главное право человека - это право на жизнь. "И надо беречь свою жизнь и жизнь своих близких, всех людей. Сегодня нас постигла страшная пандемия, а чтобы побороть ее и вернуться к нормальному образу жизни, необходимо вакцинироваться. Это мое убеждение", - сказала она.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, татьяна потяева, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:29 22.11.2021 (обновлено: 12:32 29.11.2021)
Омбудсмен Москвы рассказала, как привились все сотрудники ее аппарата
Омбудсмен Москвы Потяева рассказала, как все сотрудники ее аппарата привились от COVID-19
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
рассказала РИА Новости о том, как 100% сотрудников ее аппарата привились от коронавируса.
Как сообщила омбудсмен, она сама переболела коронавирусной инфекцией в этом году, а потом через полгода после болезни вакцинировалась. По ее словам, когда вышел указ мэра о том, что 60% сотрудников в организациях должны быть привиты от коронавируса, то встал вопрос вакцинации сотрудников аппарата уполномоченного.
"У меня, конечно, не учреждение, а аппарат, но у меня 36 сотрудников. Мы с ними провели дружескую беседу, и, если сразу не все хотели прививаться, то спустя месяц после нашей беседы, был подъем заболеваемости, у некоторых появились заболевшие знакомые или близкие, и в итоге у нас не 60% сотрудников вакцинировались, а все сто, так что у меня стопроцентно привитый аппарат. Когда в окружении болеют люди, и болеют тяжело, и ты являешься свидетелем страдания близких, родных, то это, по-моему, самый сильный мотиватор", - рассказала Потяева.
Также под влиянием омбудсмена привилась и вся ее семья. "Я их организовала. Было сложно с внучкой, которая не хотела вначале, но в итоге все дружно пошли и поставили прививку", - рассказала Потяева.
Потяева подчеркнула, что самое главное право человека - это право на жизнь. "И надо беречь свою жизнь и жизнь своих близких, всех людей. Сегодня нас постигла страшная пандемия, а чтобы побороть ее и вернуться к нормальному образу жизни, необходимо вакцинироваться. Это мое убеждение", - сказала она.
Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".