https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1761245598.html

Омбудсмен Москвы рассказала, как привились все сотрудники ее аппарата

Омбудсмен Москвы рассказала, как привились все сотрудники ее аппарата - РИА Новости, 29.11.2021

Омбудсмен Москвы рассказала, как привились все сотрудники ее аппарата

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости о том, как 100% сотрудников ее аппарата привились от коронавируса. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-22T10:29

2021-11-22T10:29

2021-11-29T12:32

распространение коронавируса

общество

татьяна потяева

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости о том, как 100% сотрудников ее аппарата привились от коронавируса.Как сообщила омбудсмен, она сама переболела коронавирусной инфекцией в этом году, а потом через полгода после болезни вакцинировалась. По ее словам, когда вышел указ мэра о том, что 60% сотрудников в организациях должны быть привиты от коронавируса, то встал вопрос вакцинации сотрудников аппарата уполномоченного."У меня, конечно, не учреждение, а аппарат, но у меня 36 сотрудников. Мы с ними провели дружескую беседу, и, если сразу не все хотели прививаться, то спустя месяц после нашей беседы, был подъем заболеваемости, у некоторых появились заболевшие знакомые или близкие, и в итоге у нас не 60% сотрудников вакцинировались, а все сто, так что у меня стопроцентно привитый аппарат. Когда в окружении болеют люди, и болеют тяжело, и ты являешься свидетелем страдания близких, родных, то это, по-моему, самый сильный мотиватор", - рассказала Потяева.Также под влиянием омбудсмена привилась и вся ее семья. "Я их организовала. Было сложно с внучкой, которая не хотела вначале, но в итоге все дружно пошли и поставили прививку", - рассказала Потяева.Потяева подчеркнула, что самое главное право человека - это право на жизнь. "И надо беречь свою жизнь и жизнь своих близких, всех людей. Сегодня нас постигла страшная пандемия, а чтобы побороть ее и вернуться к нормальному образу жизни, необходимо вакцинироваться. Это мое убеждение", - сказала она.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761147098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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