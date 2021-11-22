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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1760122763.html
В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек
В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек - РИА Новости, 22.11.2021
В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек
Осложнения зафиксированы в Свердловской области в пяти случаях после введения вакцины от COVID-19, это крайне низкие цифры, сообщил журналистам главный... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:39
2021-11-22T10:39
распространение коронавируса
общество
свердловская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Осложнения зафиксированы в Свердловской области в пяти случаях после введения вакцины от COVID-19, это крайне низкие цифры, сообщил журналистам главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских."У нас на случаи поствакцинальных осложнений медицинскими организациями направляются соответствующие донесения. Утверждена официальная форма. Так вот за весь период мы получили пять таких донесений. В четырех случаях это была реакция после введения первого компонента и один случай – после введения второго компонента. Как правило, это аллергические реакции, достаточно невыраженные. И, конечно, они связаны с особенностями иммунитета тех или иных людей", - сказал главный санитарный врач.Он подчеркнул, что пять случаев - это очень мало.По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев – 8 129.
https://ria.ru/20211122/kovid-1760120937.html
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общество, свердловская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:39 22.11.2021
 
В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек

В Свердловской области осложнения после вакцины от COVID-19 выявили у пяти человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Осложнения зафиксированы в Свердловской области в пяти случаях после введения вакцины от COVID-19, это крайне низкие цифры, сообщил журналистам главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
"У нас на случаи поствакцинальных осложнений медицинскими организациями направляются соответствующие донесения. Утверждена официальная форма. Так вот за весь период мы получили пять таких донесений. В четырех случаях это была реакция после введения первого компонента и один случай – после введения второго компонента. Как правило, это аллергические реакции, достаточно невыраженные. И, конечно, они связаны с особенностями иммунитета тех или иных людей", - сказал главный санитарный врач.
Вакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ Кореновская ЦРБ города Кореновска - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
10:30Распространение коронавируса
В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки
Он подчеркнул, что пять случаев - это очень мало.
"Пять случаев из почти 1,8 миллиона привитых первым компонентом и 1,4 миллиона привитых вторым компонентом – это крайне низкие цифры", - отметил Козловских.
По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев – 8 129.
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
08:26Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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