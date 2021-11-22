https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1760122763.html

В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек

В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек - РИА Новости, 22.11.2021

В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек

Осложнения зафиксированы в Свердловской области в пяти случаях после введения вакцины от COVID-19, это крайне низкие цифры, сообщил журналистам главный... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:39

2021-11-22T10:39

2021-11-22T10:39

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Осложнения зафиксированы в Свердловской области в пяти случаях после введения вакцины от COVID-19, это крайне низкие цифры, сообщил журналистам главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских."У нас на случаи поствакцинальных осложнений медицинскими организациями направляются соответствующие донесения. Утверждена официальная форма. Так вот за весь период мы получили пять таких донесений. В четырех случаях это была реакция после введения первого компонента и один случай – после введения второго компонента. Как правило, это аллергические реакции, достаточно невыраженные. И, конечно, они связаны с особенностями иммунитета тех или иных людей", - сказал главный санитарный врач.Он подчеркнул, что пять случаев - это очень мало.По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев – 8 129.

https://ria.ru/20211122/kovid-1760120937.html

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свердловская область

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общество, свердловская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии