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В Ленинградской области завели дело после ДТП с машиной с телом в багажнике
В Ленинградской области завели дело после ДТП с машиной с телом в багажнике - РИА Новости, 22.11.2021
В Ленинградской области завели дело после ДТП с машиной с телом в багажнике
Обвинение в убийстве предъявлено в Ленинградской области двум мужчинам, у которых из багажника выпало тело после ДТП, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:30
2021-11-22T12:42
происшествия
калининский район
ленинградская область
луганская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Обвинение в убийстве предъявлено в Ленинградской области двум мужчинам, у которых из багажника выпало тело после ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Во Всеволожском районе двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, одному - в укрывательстве преступления', - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, при допросе двое задержанных 1998 года рождения подтвердили свою причастность к совершению преступления, а третий участия в убийстве не принимал.Ранее полицейские задержали под Петербургом подозреваемых в убийстве, после того как тело жертвы выпало из их машины при ДТП.По данным полиции, 19 ноября нетрезвого 26-летнего уроженца Луганской области избили в Калининском районе. После этого он позвал приятеля, чтобы вместе найти обидчиков. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого те нанесли мужчине смертельные ножевые ранения.Нетрезвые злоумышленники попытались вывезти тело на автомобиле, позвав на помощь приятеля, однако тот врезался в ограждение. Тело выпало из багажника на проезжую часть, трое мужчин попытались скрыться, но были задержаны.
https://ria.ru/20211121/dtp-1760044151.html
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калининский район
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происшествия, калининский район, ленинградская область, луганская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:30 22.11.2021 (обновлено: 12:42 22.11.2021)
 
В Ленинградской области завели дело после ДТП с машиной с телом в багажнике

Дело об убийстве возбудили после ДТП под Петербургом с машиной, из которой выпал труп

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Обвинение в убийстве предъявлено в Ленинградской области двум мужчинам, у которых из багажника выпало тело после ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"Во Всеволожском районе двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, одному - в укрывательстве преступления', - сказано в сообщении.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 14:10
Появилось видео с места ДТП в Ленобласти, где из машины выпал труп мужчины
По данным пресс-службы, при допросе двое задержанных 1998 года рождения подтвердили свою причастность к совершению преступления, а третий участия в убийстве не принимал.
Ранее полицейские задержали под Петербургом подозреваемых в убийстве, после того как тело жертвы выпало из их машины при ДТП.
По данным полиции, 19 ноября нетрезвого 26-летнего уроженца Луганской области избили в Калининском районе. После этого он позвал приятеля, чтобы вместе найти обидчиков. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого те нанесли мужчине смертельные ножевые ранения.
Нетрезвые злоумышленники попытались вывезти тело на автомобиле, позвав на помощь приятеля, однако тот врезался в ограждение. Тело выпало из багажника на проезжую часть, трое мужчин попытались скрыться, но были задержаны.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 11:59
Из багажника машины, попавшей в ДТП под Петербургом, выпало тело мужчины
 
ПроисшествияКалининский районЛенинградская областьЛуганская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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