https://ria.ru/20211122/ubiystvo-1760146422.html

В Ленинградской области завели дело после ДТП с машиной с телом в багажнике

В Ленинградской области завели дело после ДТП с машиной с телом в багажнике - РИА Новости, 22.11.2021

В Ленинградской области завели дело после ДТП с машиной с телом в багажнике

Обвинение в убийстве предъявлено в Ленинградской области двум мужчинам, у которых из багажника выпало тело после ДТП, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:30

2021-11-22T12:30

2021-11-22T12:42

происшествия

калининский район

ленинградская область

луганская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Обвинение в убийстве предъявлено в Ленинградской области двум мужчинам, у которых из багажника выпало тело после ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Во Всеволожском районе двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, одному - в укрывательстве преступления', - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, при допросе двое задержанных 1998 года рождения подтвердили свою причастность к совершению преступления, а третий участия в убийстве не принимал.Ранее полицейские задержали под Петербургом подозреваемых в убийстве, после того как тело жертвы выпало из их машины при ДТП.По данным полиции, 19 ноября нетрезвого 26-летнего уроженца Луганской области избили в Калининском районе. После этого он позвал приятеля, чтобы вместе найти обидчиков. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого те нанесли мужчине смертельные ножевые ранения.Нетрезвые злоумышленники попытались вывезти тело на автомобиле, позвав на помощь приятеля, однако тот врезался в ограждение. Тело выпало из багажника на проезжую часть, трое мужчин попытались скрыться, но были задержаны.

https://ria.ru/20211121/dtp-1760044151.html

https://ria.ru/20211121/ubiystvo-1760034684.html

калининский район

ленинградская область

луганская область

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происшествия, калининский район, ленинградская область, луганская область, следственный комитет россии (ск рф)