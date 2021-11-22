https://ria.ru/20211122/subsidirovanie-1760321126.html

Ленобласть увеличит субсидирование предпринимателей-экспортеров

Ленобласть увеличит субсидирование предпринимателей-экспортеров - РИА Новости, 23.11.2021

Ленобласть увеличит субсидирование предпринимателей-экспортеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Ленинградская область выделит 5,2 миллиона рублей на субсидии предпринимателей-экспортёров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-22T12:46

2021-11-22T12:46

2021-11-23T12:47

ленинградская область

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Ленинградская область выделит 5,2 миллиона рублей на субсидии предпринимателей-экспортёров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, дополнительные средства по результатам отбора будут направлены предприятиям из числа малого и среднего бизнеса (МСП) на компенсацию расходов, связанных с экспортной деятельностью. С ее помощью компании смогут покрыть 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года."В этом году 17 предпринимателей Ленинградской области уже получили 30 миллионов рублей субсидий на компенсацию своих экспортных затрат. Чаще всего с помощью этой финансовой поддержки они покрывали расходы на транспортировку продукции и затраты на декларирование товаров", - заметили в пресс-службе.Заявки на предоставление субсидий принимаются комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области до 10 декабря 2021 года.Финансовая поддержка предпринимателей-экспортеров в Ленинградской области реализуется с 2019 года. Задача по развитию несырьевого экспорта поставлена майским указом президента Российской Федерации и реализуется в Ленинградской области в рамках регионального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211119/biznes-missiya-1759854105.html

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экономика, ленинградская область, россия