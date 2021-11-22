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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211122/shkola-1760234060.html
Школа креативных индустрий откроется в Югре к 1 сентября 2022 года
Школа креативных индустрий откроется в Югре к 1 сентября 2022 года - РИА Новости, 22.11.2021
Школа креативных индустрий откроется в Югре к 1 сентября 2022 года
Школу креативных индустрий планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе к 1 сентября 2022 года, сообщила глава Югры Наталья Комарова на первом... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:17
2021-11-22T19:18
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Школу креативных индустрий планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе к 1 сентября 2022 года, сообщила глава Югры Наталья Комарова на первом заседании рабочей группы по развитию экосистемы креативного предпринимательства и сервисной экономики в России."Благодарю министерство культуры Российской Федерации за поддержку нашей заявки по созданию в регионе школы креативных индустрий. Запустим этот проект до 1 сентября 2022 года. Деятельность школы будет направлена на выявление одаренных детей в сфере творческих профессий и креативных индустрий (режиссеры, дизайнер, художники), предпрофессиональную ориентацию. Подхватывает учеников школы региональная система грантовой поддержки, выстроенная по модели Фонда президентских грантов и охватывающая в том числе школьников с 14 лет через гранты физическим лицам на креативные стартапы", - приводит слова губернатора Комаровой пресс-служба правительства Югры.Как добавила глава региона, в 2022 году в ХМАО также будет введен новый грант в сфере креативных индустрий по модели Фонда культурных инициатив, отдельный грант поддерживает сеть ресурсных центров в муниципалитетах.По словам губернатора Югры, поддержка креативных индустрий в автономном округе одновременно осуществляется по нескольким трекам через одно окно – центр инновационно-технологического и креативного предпринимательства на базе фонда "Мой бизнес", который проводит комплексное исследование состояния регионального рынка креативных индустрий. В его основе лежит технология отслеживания "цифровых следов" – информации, которая остается после просмотра веб-страниц или любой другой активности в интернете."Исследование даст точную картину состояния дел в каждом из направлений креативных индустрий, позволит выявить имеющийся потенциал. На основании анализа будет доработана концепция развития креативных индустрий в автономном округе, разработаны новые меры поддержки. При этом региональная концепция будет синхронизирована с положениями федеральной концепции", - подчеркнула Комарова.
https://ria.ru/20211115/yugra-1759121773.html
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наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, фонд президентских грантов, россия
19:17 22.11.2021 (обновлено: 19:18 22.11.2021)
 

Школа креативных индустрий откроется в Югре к 1 сентября 2022 года

© Фото : Департамент общественных и внешних связей ЮгрыГубернатор Югры Наталья Комарова
Губернатор Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : Департамент общественных и внешних связей Югры
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Школу креативных индустрий планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе к 1 сентября 2022 года, сообщила глава Югры Наталья Комарова на первом заседании рабочей группы по развитию экосистемы креативного предпринимательства и сервисной экономики в России.
"Благодарю министерство культуры Российской Федерации за поддержку нашей заявки по созданию в регионе школы креативных индустрий. Запустим этот проект до 1 сентября 2022 года. Деятельность школы будет направлена на выявление одаренных детей в сфере творческих профессий и креативных индустрий (режиссеры, дизайнер, художники), предпрофессиональную ориентацию. Подхватывает учеников школы региональная система грантовой поддержки, выстроенная по модели Фонда президентских грантов и охватывающая в том числе школьников с 14 лет через гранты физическим лицам на креативные стартапы", - приводит слова губернатора Комаровой пресс-служба правительства Югры.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 14:30Ханты-Мансийский Автономный Округ
Глава Югры оценила законопроект о публичной власти
Как добавила глава региона, в 2022 году в ХМАО также будет введен новый грант в сфере креативных индустрий по модели Фонда культурных инициатив, отдельный грант поддерживает сеть ресурсных центров в муниципалитетах.
По словам губернатора Югры, поддержка креативных индустрий в автономном округе одновременно осуществляется по нескольким трекам через одно окно – центр инновационно-технологического и креативного предпринимательства на базе фонда "Мой бизнес", который проводит комплексное исследование состояния регионального рынка креативных индустрий. В его основе лежит технология отслеживания "цифровых следов" – информации, которая остается после просмотра веб-страниц или любой другой активности в интернете.
"Исследование даст точную картину состояния дел в каждом из направлений креативных индустрий, позволит выявить имеющийся потенциал. На основании анализа будет доработана концепция развития креативных индустрий в автономном округе, разработаны новые меры поддержки. При этом региональная концепция будет синхронизирована с положениями федеральной концепции", - подчеркнула Комарова.

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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округФонд президентских грантовРоссия
 
 
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