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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/sertifikat-1760145772.html
На сахалинского врача завели дело за подделку COVID-сертификатов
На сахалинского врача завели дело за подделку COVID-сертификатов - РИА Новости, 22.11.2021
На сахалинского врача завели дело за подделку COVID-сертификатов
Уголовное дело возбуждено в отношении главного врача Синегорской больницы на Сахалине за фальсификацию данных о вакцинации от коронавируса, сообщила официальный РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:27
2021-11-22T12:27
распространение коронавируса
происшествия
сахалинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
ирина волк
россия
коронавирус covid-19
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главного врача Синегорской больницы на Сахалине за фальсификацию данных о вакцинации от коронавируса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Следователем СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. По предварительным данным, злоумышленник давал незаконные указания персоналу о включении в государственные информационные системы сведений о вакцинации пациентов от новой коронавирусной инфекции без фактической постановки инъекций и посещения лечебной организации. При этом неиспользованная вакцина уничтожалась", – рассказала Волк.По версии правоохранителей, подозреваемый может быть причастен более чем к 50 эпизодам противоправных действий. Из его кабинета следователи изъяли медицинские карты пациентов, служебную документацию, неиспользованные ампулы, а также емкости, в которые сливалась вакцина.Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области РИА Новости сообщили, что главврач Синегорской больницы, находящейся в городском округе Южно-Сахалинск, Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением на период проведения следственных действий.
https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758763983.html
https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757474332.html
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происшествия, сахалинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, ирина волк, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:27 22.11.2021
 
На сахалинского врача завели дело за подделку COVID-сертификатов

На главврача сахалинской больницы Сушко завели дело за подделку COVID-сертификатов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главного врача Синегорской больницы на Сахалине за фальсификацию данных о вакцинации от коронавируса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователем СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. По предварительным данным, злоумышленник давал незаконные указания персоналу о включении в государственные информационные системы сведений о вакцинации пациентов от новой коронавирусной инфекции без фактической постановки инъекций и посещения лечебной организации. При этом неиспользованная вакцина уничтожалась", – рассказала Волк.
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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По версии правоохранителей, подозреваемый может быть причастен более чем к 50 эпизодам противоправных действий. Из его кабинета следователи изъяли медицинские карты пациентов, служебную документацию, неиспользованные ампулы, а также емкости, в которые сливалась вакцина.
Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области РИА Новости сообщили, что главврач Синегорской больницы, находящейся в городском округе Южно-Сахалинск, Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением на период проведения следственных действий.
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Распространение коронавирусаПроисшествияСахалинская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - ОбществоИрина ВолкРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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