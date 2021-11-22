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На сахалинского врача завели дело за подделку COVID-сертификатов

На сахалинского врача завели дело за подделку COVID-сертификатов - РИА Новости, 22.11.2021

На сахалинского врача завели дело за подделку COVID-сертификатов

Уголовное дело возбуждено в отношении главного врача Синегорской больницы на Сахалине за фальсификацию данных о вакцинации от коронавируса, сообщила официальный РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:27

2021-11-22T12:27

2021-11-22T12:27

распространение коронавируса

происшествия

сахалинская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

ирина волк

россия

коронавирус covid-19

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главного врача Синегорской больницы на Сахалине за фальсификацию данных о вакцинации от коронавируса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Следователем СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. По предварительным данным, злоумышленник давал незаконные указания персоналу о включении в государственные информационные системы сведений о вакцинации пациентов от новой коронавирусной инфекции без фактической постановки инъекций и посещения лечебной организации. При этом неиспользованная вакцина уничтожалась", – рассказала Волк.По версии правоохранителей, подозреваемый может быть причастен более чем к 50 эпизодам противоправных действий. Из его кабинета следователи изъяли медицинские карты пациентов, служебную документацию, неиспользованные ампулы, а также емкости, в которые сливалась вакцина.Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области РИА Новости сообщили, что главврач Синегорской больницы, находящейся в городском округе Южно-Сахалинск, Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением на период проведения следственных действий.

https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758763983.html

https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757474332.html

сахалинская область

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происшествия, сахалинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, ирина волк, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии