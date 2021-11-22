https://ria.ru/20211122/sberezheniya-1759862596.html

Инфляция на пике: что делать со сбережениями

Инфляция на пике: что делать со сбережениями - РИА Новости, 22.11.2021

Инфляция на пике: что делать со сбережениями

Инфляция в России набирает обороты — за год достигла 8,13 процента. Продукты дорожают, а деньги обесцениваются быстрее, чем растут ставки по депозитам. Куда... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:00

2021-11-22T08:00

2021-11-22T10:28

экономика

инфляция

центральный банк рф (цб рф)

депозиты

облигации федерального займа (офз)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Инфляция в России набирает обороты — за год достигла 8,13 процента. Продукты дорожают, а деньги обесцениваются быстрее, чем растут ставки по депозитам. Куда вложить сбережения, пока они не сгорели, нужно ли покупать золото и где риски меньше, а доходность больше — в материале РИА Новости."Лестница" вкладов и валютаЦентробанк повысил ключевую ставку до 7,5 процента, чтобы затормозить инфляцию. Пока помогает не очень. Регулятор ожидает к концу года восемь процентов — в два раза выше целевого показателя.За год продукты подорожали более чем на десять процентов. В Счетной палате уверены: падение покупательной способности денег — главная макроэкономическая проблема страны.В похожей ситуации и другие государства. Причины те же: рост цен на энергоносители, логистические и производственные сбои из-за пандемии. В США — максимальная инфляция за 30 лет, в Китае — энергетический кризис.Прогнозы аналитиков неутешительны: в первые три месяца 2022-го инфляция в России не замедлится. Вопрос в том, как спасти сбережения.Средняя максимальная ставка десяти крупнейших российских банков по депозитам физлиц в третьей декаде октября, по данным ЦБ, — 6,7 процента, в начале ноября — близко к семи. Но этого недостаточно."Это ниже инфляции примерно на полтора процента. То есть реальная ставка — отрицательная. Сбережения частично утрачивают покупательную способность", — объясняет Дмитрий Харлампиев, начальник управления инвестиционных стратегий департамента операций на долговых рынках инвестбанка "Синара".Еще вариант — часть денег перевести в доллары и евро. Самая перспективная валюта — швейцарский франк, но в России мало банков, предлагающих такие вклады.ОФЗ — низкий риск и доходностьНадежнее всего купить облигации федерального займа (ОФЗ). И сбережения в рублях сохраните, и заработаете. Короткие выпуски лучше реагируют на инфляцию и изменение ставок. С весны, когда ключевая ставка была 4,25 процента, доходность этих бумаг заметно увеличилась."Например, выпуск 262020 с погашением 7 декабря 2022-го сейчас торгуется с доходностью 8,3 процента", — отмечает Харлампиев.В свою очередь, Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал", указывает, что доходность однолетней облигации 1 марта была 4,75 процента и к 12 ноября прибавила 3,2. "У десятилетних ОФЗ, менее зависящих от ключевой ставки, — плюс 1,3 процента, до 8,09", — добавил он."Рассмотрим ситуацию: человек положил на ИИС 400 тысяч рублей и приобрел ОФЗ. Он получит купонные выплаты в размере шести процентов годовых. К тому же в конце года возместит налог — 52 тысячи рублей (13 процентов от 400 тысяч). Общая доходность — 19 процентов", — приводит пример Тараповский.Налоговая льгота на ИИС предоставляется при вкладе минимум на три года."Линкеры" и TIPSЕсть и другой тип ОФЗ — "линкеры", или облигации, привязанные к инфляции. Механизм непростой, к тому же есть риски: номинал снижается при сокращении индекса потребительских цен (ИПЦ). Инвестиционную привлекательность стоит просчитать заранее."Необходимы анализ с учетом текущей рыночной цены и так называемой вмененной инфляции, сравнение с сопоставимой по срочности обыкновенной (с постоянным купоном) рублевой государственной облигацией", — поясняет Харлампиев."Если номинал облигации 100 долларов, а инфляция увеличилась на два процента, будет уже 102 доллара. И каждые полгода индексируются выплаты по купонам", — уточняет финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин.Золото, недвижимость, акцииУ золотых инвестиционных монет высокая ликвидность и универсальная ценность. Как правило, их продают по котировкам чистого металла почти без комиссии за чеканку, не надо оплачивать НДС, нет таможенных пошлин.Он подчеркивает, что золото защищает сбережения, но не гарантирует доходность. Усиление инфляции в развитых странах может заставить регуляторов ужесточить монетарную политику. Это повлияет на стоимость драгметалла.Наконец — вложения в недвижимость. Россияне активно берут ипотечные кредиты, из-за этого цены на квартиры и дома выросли на 20-50 процентов.Но условия льготных программ меняются, спрос на жилье может упасть. Для инвестирования лучше покупать не в кредит. При продаже недвижимости в будущем проценты способны "съесть" всю прибыль.Надо хорошо понимать рынок, чтобы не потерять деньги и приумножить капитал. Понятно, что более рискованные инструменты приносят больше — скажем, акции компаний. Однако это не для новичков, так как очень вероятны и серьезные финансовые потери.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/bank-1756461988.html

https://ria.ru/20211115/stavka-1759100877.html

https://ria.ru/20211110/obligatsii-1758323683.html

https://ria.ru/20211016/zoloto-1754570859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф), депозиты, облигации федерального займа (офз)