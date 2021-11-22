https://ria.ru/20211122/sberbank-1760231215.html
Сбербанк запустит приложение для онлайн-оплаты заправки на АЗС
Сбербанк запустит приложение для онлайн-оплаты заправки на АЗС - РИА Новости, 22.11.2021
Сбербанк запустит приложение для онлайн-оплаты заправки на АЗС
Сбербанк сообщил, что приобрел 100% в сервисе FuelUp, который можно использовать для оплаты онлайн заправки на АЗС, на его базе создаст комплексную топливную... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:55
2021-11-22T18:55
2021-11-22T18:55
экономика
технологии
сбербанк россии
анатолий попов
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сбер
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сбербанк сообщил, что приобрел 100% в сервисе FuelUp, который можно использовать для оплаты онлайн заправки на АЗС, на его базе создаст комплексную топливную платформу и интегрирует ее в свою экосистему."Банк намерен развивать собственную топливную платформу для корпоративных и частных клиентов, которая будет полностью интегрирована в экосистему Сбера", - говорится в сообщении банка.Отмечается, что собственная топливная платформа позволит улучшить существующие и создать новые онлайн и офлайн сервисы для заправки на АЗС и предоставит партнерам "Сбера" на розничном топливном рынке инструменты для привлечения клиентов. Сервисы топливной платформы также помогут в реализации планов многих компаний экосистемы "Сбера", добавили в банке."Комплексная топливная платформа Сбера будет создана на базе агрегатора FuelUp, в котором банк приобрел 100% доли. Команда сервиса продолжит работу и применит свой опыт для реализации планов экосистемы Сбера", - отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.Сервис FuelUp – это агрегатор АЗС, позволяющий оплатить через мобильное приложение заправку личного и корпоративного транспорта, без похода на кассу. Приложение подскажет лучшие цены на топливо и ближайшие АЗС, поможет сделать заказ и оплатить топливо онлайн. К сервису уже подключено более чем 3 тысячи АЗС в России целого ряда сетей.
https://ria.ru/20211112/putin-1758821580.html
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экономика, технологии, сбербанк россии, анатолий попов, россия, сбер
Сбербанк запустит приложение для онлайн-оплаты заправки на АЗС
Сбербанк приобрел 100% в FuelUp, который можно использовать для оплаты онлайн на АЗС