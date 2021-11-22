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В Свердловской области могут разрешить новогодние корпоративы
В Свердловской области могут разрешить новогодние корпоративы - РИА Новости, 22.11.2021
В Свердловской области могут разрешить новогодние корпоративы
Роспотребнадзор может разрешить проведение новогодних корпоративов в случае снижения заболеваемости COVID-19, сообщил журналистам в понедельник главный... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:06
2021-11-22T10:06
2021-11-22T10:06
распространение коронавируса
общество
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Роспотребнадзор может разрешить проведение новогодних корпоративов в случае снижения заболеваемости COVID-19, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских."Мы будем надеяться, что тенденция к снижению заболеваемости продолжится, поэтому с учетом реализации санитарных мероприятий, соблюдения тех правил, которые установлены в санитарных нормах, мероприятия в том или ином виде, возможно, состоятся", - сказал главный санитарный врач, отвечая на вопрос, будет ли разрешено проведении новогодних корпоративов в регионе.По последним данным оперштаба, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев – 8129.
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свердловская область
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общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Свердловской области могут разрешить новогодние корпоративы
В Свердловской области могут разрешить корпоративы при снижении заболеваемости COVID-19