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В Свердловской области могут разрешить новогодние корпоративы

В Свердловской области могут разрешить новогодние корпоративы - РИА Новости, 22.11.2021

В Свердловской области могут разрешить новогодние корпоративы

Роспотребнадзор может разрешить проведение новогодних корпоративов в случае снижения заболеваемости COVID-19, сообщил журналистам в понедельник главный... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:06

2021-11-22T10:06

2021-11-22T10:06

распространение коронавируса

общество

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Роспотребнадзор может разрешить проведение новогодних корпоративов в случае снижения заболеваемости COVID-19, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских."Мы будем надеяться, что тенденция к снижению заболеваемости продолжится, поэтому с учетом реализации санитарных мероприятий, соблюдения тех правил, которые установлены в санитарных нормах, мероприятия в том или ином виде, возможно, состоятся", - сказал главный санитарный врач, отвечая на вопрос, будет ли разрешено проведении новогодних корпоративов в регионе.По последним данным оперштаба, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев – 8129.

https://ria.ru/20211122/ogranicheniya-1760113447.html

свердловская область

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общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии