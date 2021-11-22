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ВТБ: 2022 год будет рекордным для российского рынка по количеству IPO
ВТБ: 2022 год будет рекордным для российского рынка по количеству IPO - РИА Новости, 22.11.2021
ВТБ: 2022 год будет рекордным для российского рынка по количеству IPO
2022 год будет для банка и для всего российского рынка рекордным по количеству сделок IPO и по их объему, считает председатель совета директоров "ВТБ Капитала"... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:45
2021-11-22T13:45
новости компаний - экономика
втб
втб капитал
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. 2022 год будет для банка и для всего российского рынка рекордным по количеству сделок IPO и по их объему, считает председатель совета директоров "ВТБ Капитала" Юрий Соловьев.По его словам, до конца года ожидается еще одна-две сделки.По его мнению, если сохранится благоприятная рыночная конъюнктура, то в 2022 году можно ожидать не меньшего количества IPO."Мы сейчас работаем с целым рядом клиентов из самых разных отраслей: интерес разогрелся и к финансовому сектору, и к сектору TMT, и к горнодобывающему сектору. Уже начали работу с рядом компаний, которые планируют выйти на публичный рынок в начале следующего года. Некоторые начали подготовительную работу к IPO для размещения в осеннее окно 2022 года. Если благоприятная рыночная конъюнктура сохранится и в 2022 году, можно ожидать не меньшего количества IPO, чем в текущем году", - сказал Соловьев.Касаясь вопроса социально ответственного инвестирования, он отметил, что сегодня более трети денег в мире инвестируется в долговые инструменты с учетом ESG."Если посмотреть на индекс MSCI развивающихся стран по ESG с 2007 по 2021 год, то его доходность составила 140%, тогда как общего индекса MSCI - всего 53%. Да, есть сложность с унификацией - пока все это оценивается через разные индексы и методики… Но в любом случае для инвесторов это перспективное дело. Российские эмитенты, привлекающие средства на ESG-проекты, уже чувствуют эффекты при выходе на западные рынки. В зоне евро - четкий дисконт по доходности (или премия по цене) для облигаций, которые идут на зеленые проекты. Потому что денег аллоцируется довольно много, а объем ценных бумаг, выпускаемых российскими компаниями и банками, невелик", - сказал председатель совета директоров "ВТБ Капитала".
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новости компаний - экономика, втб, втб капитал, банки
13:45 22.11.2021
 

ВТБ: 2022 год будет рекордным для российского рынка по количеству IPO

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. 2022 год будет для банка и для всего российского рынка рекордным по количеству сделок IPO и по их объему, считает председатель совета директоров "ВТБ Капитала" Юрий Соловьев.
"Уже произошло 22 размещения: было 7 IPO и 15 SPO. Мы были организатором в 2/3 от общего количества сделок и на всех российских IPO в этом году. Год будет для нас и для всего российского рынка рекордным и по количеству сделок, и по их объему. И думаем, тренд этот продолжится, - сказал он накануне форума "Россия Зовет!" в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, до конца года ожидается еще одна-две сделки.
"Несмотря на то что мы уже приближаемся к декабрю, когда многие инвесторы уходят на каникулы и окно для размещений закрывается до конца года, мы ожидаем еще одну-две сделки в 2021 году, если, конечно, рынки будут в нормальном состоянии. Конечно, ажиотаж, который возник в последнее время вокруг наших границ (эмигрантский кризис в отношениях ЕС и Белоруссии, сообщения о якобы войсках на границе с Украиной, конфликт между Арменией и Азербайджаном – ред.), на настроения инвесторов влияет… Геополитика - непредсказуемый фактор", - отметил Соловьев.
По его мнению, если сохранится благоприятная рыночная конъюнктура, то в 2022 году можно ожидать не меньшего количества IPO.
"Мы сейчас работаем с целым рядом клиентов из самых разных отраслей: интерес разогрелся и к финансовому сектору, и к сектору TMT, и к горнодобывающему сектору. Уже начали работу с рядом компаний, которые планируют выйти на публичный рынок в начале следующего года. Некоторые начали подготовительную работу к IPO для размещения в осеннее окно 2022 года. Если благоприятная рыночная конъюнктура сохранится и в 2022 году, можно ожидать не меньшего количества IPO, чем в текущем году", - сказал Соловьев.
Касаясь вопроса социально ответственного инвестирования, он отметил, что сегодня более трети денег в мире инвестируется в долговые инструменты с учетом ESG.
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"Если посмотреть на индекс MSCI развивающихся стран по ESG с 2007 по 2021 год, то его доходность составила 140%, тогда как общего индекса MSCI - всего 53%. Да, есть сложность с унификацией - пока все это оценивается через разные индексы и методики… Но в любом случае для инвесторов это перспективное дело. Российские эмитенты, привлекающие средства на ESG-проекты, уже чувствуют эффекты при выходе на западные рынки. В зоне евро - четкий дисконт по доходности (или премия по цене) для облигаций, которые идут на зеленые проекты. Потому что денег аллоцируется довольно много, а объем ценных бумаг, выпускаемых российскими компаниями и банками, невелик", - сказал председатель совета директоров "ВТБ Капитала".
 
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