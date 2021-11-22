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Какой русский продукт чрезвычайно полезен
Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3 - РИА Новости, 22.11.2021
Какой русский продукт чрезвычайно полезен
Среди всех растительных масел, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, самым оптимальным можно назвать традиционное для России льняное масло. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T02:17
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Среди всех растительных масел, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, самым оптимальным можно назвать традиционное для России льняное масло. Для укрепления иммунитета им можно заменить ненавистный с детства рыбий жир, рассказала агентству "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарёва.Она напомнила, что человеческий организм не может синтезировать ПНЖК омега-3 — их можно получить только с пищей.При этом, по ее словам, в льняном масле есть только первая из необходимых кислот, альфа-линоленовая. В связи с этим Пигарева предостерегает считать льняное масло единственным источником омега-3 жирных кислот. Активные формы ЕПК и ДГК содержатся в жирной рыбе холодных морей и морепродуктах, указала диетолог.
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общество, здоровье - общество, россия
02:17 22.11.2021 (обновлено: 11:29 22.11.2021)
 
Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3

Врач Пигарева рассказала, что льняное масло богато омегой-3

© Depositphotos / al1962Льняное масло
Льняное масло - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / al1962
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Среди всех растительных масел, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, самым оптимальным можно назвать традиционное для России льняное масло. Для укрепления иммунитета им можно заменить ненавистный с детства рыбий жир, рассказала агентству "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарёва.
Она напомнила, что человеческий организм не может синтезировать ПНЖК омега-3 — их можно получить только с пищей.

"Есть три вида омега-3 жирных кислот, которые нам необходимы: альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая (ЕПК) и докозагексаеновая кислоты (ДГК). Самое большое количество полезных свойств именно у двух последних кислот", — отметила врач.

При этом, по ее словам, в льняном масле есть только первая из необходимых кислот, альфа-линоленовая. В связи с этим Пигарева предостерегает считать льняное масло единственным источником омега-3 жирных кислот. Активные формы ЕПК и ДГК содержатся в жирной рыбе холодных морей и морепродуктах, указала диетолог.
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