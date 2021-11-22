https://ria.ru/20211122/produkt-1760098889.html

Какой русский продукт чрезвычайно полезен

Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3 - РИА Новости, 22.11.2021

Какой русский продукт чрезвычайно полезен

Среди всех растительных масел, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, самым оптимальным можно назвать традиционное для России льняное масло. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T02:17

2021-11-22T02:17

2021-11-22T11:29

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Среди всех растительных масел, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, самым оптимальным можно назвать традиционное для России льняное масло. Для укрепления иммунитета им можно заменить ненавистный с детства рыбий жир, рассказала агентству "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарёва.Она напомнила, что человеческий организм не может синтезировать ПНЖК омега-3 — их можно получить только с пищей.При этом, по ее словам, в льняном масле есть только первая из необходимых кислот, альфа-линоленовая. В связи с этим Пигарева предостерегает считать льняное масло единственным источником омега-3 жирных кислот. Активные формы ЕПК и ДГК содержатся в жирной рыбе холодных морей и морепродуктах, указала диетолог.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/khlopya-1759781470.html

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