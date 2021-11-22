https://ria.ru/20211122/pozhar-1760192990.html
В Саранске загорелась поликлиника
В Саранске загорелась поликлиника - РИА Новости, 22.11.2021
В Саранске загорелась поликлиника
Пожар произошел в поликлинике в Саранске, огонь потушен, эвакуированы 52 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:43
2021-11-22T15:43
2021-11-22T15:43
происшествия
саранск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в поликлинике в Саранске, огонь потушен, эвакуированы 52 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.Сообщение о возгорании в поликлинике №4 по адресу улица Ульянова, 30А поступило в понедельник в 13.58."Незамедлительно на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников МЧС уже в 14.19 была объявлена локализация пожара на площади 50 квадратных метров, в 14.36 пожар был полностью ликвидирован. Сотрудниками МЧС было эвакуировано 52 человека, погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.Как уточнила собеседница агентства, пожар произошел на 5-м этаже поликлиники, где ведутся ремонтные работы.
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саранск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саранск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саранске загорелась поликлиника
В Саранске загорелась поликлиника, эвакуировали 52 человека