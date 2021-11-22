https://ria.ru/20211122/posledstvie-1760099799.html

Еще одно страшное последствие COVID-19

Названо еще одно последствие COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021

Еще одно страшное последствие COVID-19

Некоторые пациенты, перенесшие COVID-19, жалуются на боли во всем теле, без постоянной локализации, рассказал в интервью радио Sputnik главный невролог сети... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T02:10

2021-11-22T02:10

2021-11-22T08:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Некоторые пациенты, перенесшие COVID-19, жалуются на боли во всем теле, без постоянной локализации, рассказал в интервью радио Sputnik главный невролог сети клиник "Семейная" Ойбек Тургунхужаев.По наблюдению врача, о таком симптоме сообщают почти десять процентов переболевших. Обычно мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Расстройство, на которое указывают эти признаки, называется фибромиалгия.Человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы, считает Тургунхужаев. Скорее всего, причина расстройства связана с инфекцией, уточнил он."В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать", — предупредил невролог.Пациентов с мигрирующими болями лечат как с помощью лекарственных препаратов, так и немедикаментозными методами."Лечение этих состояний – применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли", – заключил Ойбек Тургунхужаев в интервью радио Sputnik.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760081192.html

https://ria.ru/20211121/delta-shtamm-1760064674.html

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