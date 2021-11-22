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Еще одно страшное последствие COVID-19
Названо еще одно последствие COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021
Еще одно страшное последствие COVID-19
Некоторые пациенты, перенесшие COVID-19, жалуются на боли во всем теле, без постоянной локализации, рассказал в интервью радио Sputnik главный невролог сети... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T02:10
2021-11-22T08:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Некоторые пациенты, перенесшие COVID-19, жалуются на боли во всем теле, без постоянной локализации, рассказал в интервью радио Sputnik главный невролог сети клиник "Семейная" Ойбек Тургунхужаев.По наблюдению врача, о таком симптоме сообщают почти десять процентов переболевших. Обычно мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Расстройство, на которое указывают эти признаки, называется фибромиалгия.Человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы, считает Тургунхужаев. Скорее всего, причина расстройства связана с инфекцией, уточнил он."В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать", — предупредил невролог.Пациентов с мигрирующими болями лечат как с помощью лекарственных препаратов, так и немедикаментозными методами."Лечение этих состояний – применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли", – заключил Ойбек Тургунхужаев в интервью радио Sputnik.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760081192.html
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коронавирус covid-19
02:10 22.11.2021 (обновлено: 08:44 22.11.2021)
 
Названо еще одно последствие COVID-19

Невролог Тургунхужаев сообщил, что переболевшие COVID-19 жалуются на боли по всему телу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Некоторые пациенты, перенесшие COVID-19, жалуются на боли во всем теле, без постоянной локализации, рассказал в интервью радио Sputnik главный невролог сети клиник "Семейная" Ойбек Тургунхужаев.
По наблюдению врача, о таком симптоме сообщают почти десять процентов переболевших. Обычно мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Расстройство, на которое указывают эти признаки, называется фибромиалгия.
"Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове", – отметил невролог.
Человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы, считает Тургунхужаев. Скорее всего, причина расстройства связана с инфекцией, уточнил он.
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"В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать", — предупредил невролог.
Пациентов с мигрирующими болями лечат как с помощью лекарственных препаратов, так и немедикаментозными методами.
"Лечение этих состояний – применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли", – заключил Ойбек Тургунхужаев в интервью радио Sputnik.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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