03:36 22.11.2021 (обновлено: 08:32 22.11.2021)
Жителей Сибири, Урала и Поволжья предупредили о перепадах температуры
Вильфанд предупредил жителей Сибири, Урала и Поволжья о резких переменах погоды
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБерег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Некоторые регионы Сибири на грядущей неделе ждет потепление на 20 градусов, в то же время на Урале и в Поволжье резко похолодает, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд.
"Прогноз значительных отрицательных аномалий. Это Эвенкия в Сибири (10-11 градусов ниже нормы), минимальные значения 31-38 градусов ниже нуля. В центре Красноярского края аномалия -10 градусов, до -34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до минус семи градусов, морозы - до -30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза. В остальных регионах умеренная и теплая погода", — сказал метеоролог.
Резкое изменение погоды, по его словам, ждет Красноярский край. В центральных и западных районах во вторник температура окажется на 10-12 градусов ниже нормы, а в среду — на 13-14 градусов выше обычного значения.
"Очень теплая погода, повышение на 20 градусов", — отметил Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, в середине недели резко похолодает также в Поволжье и на Урале.
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