https://ria.ru/20211122/pogoda-1760101785.html

Жителей Сибири, Урала и Поволжья предупредили о перепадах температуры

Жителей Сибири, Урала и Поволжья предупредили о перепадах температуры - РИА Новости, 22.11.2021

Жителей Сибири, Урала и Поволжья предупредили о перепадах температуры

Некоторые регионы Сибири на грядущей неделе ждет потепление на 20 градусов, в то же время на Урале и в Поволжье резко похолодает, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:36

2021-11-22T03:36

2021-11-22T08:32

общество

красноярский край

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

чукотка

поволжье

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Некоторые регионы Сибири на грядущей неделе ждет потепление на 20 градусов, в то же время на Урале и в Поволжье резко похолодает, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд.Резкое изменение погоды, по его словам, ждет Красноярский край. В центральных и западных районах во вторник температура окажется на 10-12 градусов ниже нормы, а в среду — на 13-14 градусов выше обычного значения."Очень теплая погода, повышение на 20 градусов", — отметил Вильфанд.По прогнозам синоптиков, в середине недели резко похолодает также в Поволжье и на Урале.

https://ria.ru/20211118/davlenie-1759559859.html

красноярский край

чукотка

поволжье

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2021

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общество, красноярский край, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, чукотка, поволжье