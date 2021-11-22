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Жителей Сибири, Урала и Поволжья предупредили о перепадах температуры
Жителей Сибири, Урала и Поволжья предупредили о перепадах температуры - РИА Новости, 22.11.2021
Жителей Сибири, Урала и Поволжья предупредили о перепадах температуры
Некоторые регионы Сибири на грядущей неделе ждет потепление на 20 градусов, в то же время на Урале и в Поволжье резко похолодает, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:36
2021-11-22T08:32
общество
красноярский край
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
чукотка
поволжье
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Некоторые регионы Сибири на грядущей неделе ждет потепление на 20 градусов, в то же время на Урале и в Поволжье резко похолодает, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд.Резкое изменение погоды, по его словам, ждет Красноярский край. В центральных и западных районах во вторник температура окажется на 10-12 градусов ниже нормы, а в среду — на 13-14 градусов выше обычного значения."Очень теплая погода, повышение на 20 градусов", — отметил Вильфанд.По прогнозам синоптиков, в середине недели резко похолодает также в Поволжье и на Урале.
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общество, красноярский край, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, чукотка, поволжье
03:36 22.11.2021 (обновлено: 08:32 22.11.2021)
 
Жителей Сибири, Урала и Поволжья предупредили о перепадах температуры

Вильфанд предупредил жителей Сибири, Урала и Поволжья о резких переменах погоды

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБерег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края
Берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Некоторые регионы Сибири на грядущей неделе ждет потепление на 20 градусов, в то же время на Урале и в Поволжье резко похолодает, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд.

"Прогноз значительных отрицательных аномалий. Это Эвенкия в Сибири (10-11 градусов ниже нормы), минимальные значения 31-38 градусов ниже нуля. В центре Красноярского края аномалия -10 градусов, до -34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до минус семи градусов, морозы - до -30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза. В остальных регионах умеренная и теплая погода", — сказал метеоролог.

Резкое изменение погоды, по его словам, ждет Красноярский край. В центральных и западных районах во вторник температура окажется на 10-12 градусов ниже нормы, а в среду — на 13-14 градусов выше обычного значения.
"Очень теплая погода, повышение на 20 градусов", — отметил Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, в середине недели резко похолодает также в Поволжье и на Урале.
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ОбществоКрасноярский крайФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандЧукоткаПоволжье
 
 
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