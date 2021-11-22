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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211122/podmoskove-1760123817.html
Педиатры Подмосковья ежегодно проводят 5,5 миллиона осмотров
Педиатры Подмосковья ежегодно проводят 5,5 миллиона осмотров - РИА Новости, 22.11.2021
Педиатры Подмосковья ежегодно проводят 5,5 миллиона осмотров
Почти 5,5 миллиона осмотров ежегодно проводят педиатры Московской области в учреждениях здравоохранения и на дому, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:45
2021-11-22T10:45
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
красногорск
здоровье - общество
светлана стригункова
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Почти 5,5 миллиона осмотров ежегодно проводят педиатры Московской области в учреждениях здравоохранения и на дому, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Как отметила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, на сегодняшний день в регионе работают 3545 педиатров. За последние два года 150 педиатров отмечены государственными наградами за профессиональные достижения, в том числе знаком "За заслуги перед Московской областью IIIстепени", нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", званием "Заслуженный работник здравоохранения Московской области", и другими."Задача педиатра - чутко и добросердечно относиться к маленьким пациентам, а задача региона – оказывать врачам поддержку и создавать комфортные условия работы. В области 139 поликлиник, в 2022 году планируем открыть еще три смешанные поликлиники, а также строим в Красногорске современную и высокотехнологичную детскую многопрофильную больницу в городском округе Красногорск", - приводятся слова Стригунковой.
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общество, московская область (подмосковье), красногорск, здоровье - общество, светлана стригункова
10:45 22.11.2021
 

Педиатры Подмосковья ежегодно проводят 5,5 миллиона осмотров

© Fotolia / goodluzРебенок на приеме у педиатра
Ребенок на приеме у педиатра - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Fotolia / goodluz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Почти 5,5 миллиона осмотров ежегодно проводят педиатры Московской области в учреждениях здравоохранения и на дому, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Как отметила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, на сегодняшний день в регионе работают 3545 педиатров. За последние два года 150 педиатров отмечены государственными наградами за профессиональные достижения, в том числе знаком "За заслуги перед Московской областью IIIстепени", нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", званием "Заслуженный работник здравоохранения Московской области", и другими.
"Задача педиатра - чутко и добросердечно относиться к маленьким пациентам, а задача региона – оказывать врачам поддержку и создавать комфортные условия работы. В области 139 поликлиник, в 2022 году планируем открыть еще три смешанные поликлиники, а также строим в Красногорске современную и высокотехнологичную детскую многопрофильную больницу в городском округе Красногорск", - приводятся слова Стригунковой.
Продажа лекарств - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 14:57Новости Подмосковья
Более миллиона электронных рецептов на лекарства уже выдали в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)КрасногорскЗдоровье - ОбществоСветлана Стригункова
 
 
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