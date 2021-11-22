https://ria.ru/20211122/podmoskove-1760123817.html

Педиатры Подмосковья ежегодно проводят 5,5 миллиона осмотров

Педиатры Подмосковья ежегодно проводят 5,5 миллиона осмотров - РИА Новости, 22.11.2021

Педиатры Подмосковья ежегодно проводят 5,5 миллиона осмотров

Почти 5,5 миллиона осмотров ежегодно проводят педиатры Московской области в учреждениях здравоохранения и на дому, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:45

2021-11-22T10:45

2021-11-22T10:45

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общество

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красногорск

здоровье - общество

светлана стригункова

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Почти 5,5 миллиона осмотров ежегодно проводят педиатры Московской области в учреждениях здравоохранения и на дому, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Как отметила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, на сегодняшний день в регионе работают 3545 педиатров. За последние два года 150 педиатров отмечены государственными наградами за профессиональные достижения, в том числе знаком "За заслуги перед Московской областью IIIстепени", нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", званием "Заслуженный работник здравоохранения Московской области", и другими."Задача педиатра - чутко и добросердечно относиться к маленьким пациентам, а задача региона – оказывать врачам поддержку и создавать комфортные условия работы. В области 139 поликлиник, в 2022 году планируем открыть еще три смешанные поликлиники, а также строим в Красногорске современную и высокотехнологичную детскую многопрофильную больницу в городском округе Красногорск", - приводятся слова Стригунковой.

https://ria.ru/20211111/retsepty-1758579968.html

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красногорск

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общество, московская область (подмосковье), красногорск, здоровье - общество, светлана стригункова