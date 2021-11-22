https://ria.ru/20211122/pesochnitsa-1760193984.html

"Песочница для спецслужб": в СБУ раскрыли правду об Украине

Подполковник СБУ назвал Украину песочницей для чужих разведок - РИА Новости, 22.11.2021

"Песочница для спецслужб": в СБУ раскрыли правду об Украине

Иностранные разведки используют Украину как учебный полигон для подготовки кадров, заявил в в эфире канала Ukrlive экс-сотрудник СБУ, подполковник Владимир... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:51

2021-11-22T15:51

2021-11-22T16:55

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Иностранные разведки используют Украину как учебный полигон для подготовки кадров, заявил в в эфире канала Ukrlive экс-сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык.Он рассказал, что еще 20 лет назад в иностранных спецслужбах страну называли "песочницей"."То есть сюда запускают элементы чужих разведок и тренируются на нас. "Будем тренироваться на кошках", как говорится", — пояснил Мулык.Он добавил, что для подготовки хорошего специалиста, способного выполнять задания, например, в Москве или Лондоне, необходимо время, разведчик должен набраться опыта. При этом подполковник посетовал на фактическое уничтожение украинской службы внешней разведки — власти решили ликвидировать профильную академию."Она перестала существовать. Вообще. Кто будет готовить наших разведчиков — неизвестно", — подчеркнул Мулык.Он заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина оказалась под внешним управлением. Мулык напомнил, что концепцию защиты высшего руководства страны составляли эксперты американского аналитического центра RAND Corporation."Разве это не госизмена? Нельзя создавать новые институты под эгидой внешнего управления. Потому что RAND Corporation — это частное предприятие ЦРУ", — объяснил он.Разведчик добавил, что после Евромайдана на Украине "заправляют все кому не лень", имея в виду иностранные спецслужбы.

https://ria.ru/20211117/opasno-1759548214.html

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в мире, украина, служба безопасности украины