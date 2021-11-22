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Экспортеры России провели переговоры на медвыставке в Германии
Экспортеры России провели переговоры на медвыставке в Германии - РИА Новости, 22.11.2021
Экспортеры России провели переговоры на медвыставке в Германии
Российские производители медтехники на крупнейшей международной медицинской выставке Medica 2021 в немецком Дюссельдорфе провели более 200 встреч с потенциалом... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:20
2021-11-22T16:20
экономика
технологии
медицина
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские производители медтехники на крупнейшей международной медицинской выставке Medica 2021 в немецком Дюссельдорфе провели более 200 встреч с потенциалом в 2,7 миллиарда рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). "С 15 по 18 ноября в г. Дюссельдорф, Германия, прошла крупнейшая международная медицинская выставка Medica 2021. При поддержке РЭЦ в выставке приняли участие 22 российские компании, производящие медицинскую продукцию. В среднем деловой потенциал одной встречи составил 12,9 миллиона рублей, а общий потенциал всех проведенных встреч достиг 2,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении центра. Там добавляется, что РЭЦ традиционно организует для каждого экспортера целевые встречи с заинтересованными покупателями продукции. "Всего по итогам четырех дней работы российской экспозиции на выставке Medica проведено 207 деловых встреч", - добавляют в центре. В результате проведенных целевых встреч российские компании заключили контракты и подписали соглашения о поставках своей продукции на рынки зарубежных стран. Так, компания "Тритон-Электроникc" подписала дополнение к контракту на сумму на сумму 945 тысяч евро на поставки мультигазовых мониторов. Контракт предусматривает поставки анестезиологических мониторов АМГ-06 в страны Евросоюза и по всему миру через глобального европейского дистрибьютора. Также достигнуты договоренности о фьючерсных поставках оборудования для интенсивной терапии и реанимации на сумму порядка 3 миллиона евро на следующие 2 года. Оборудование для интенсивной терапии и реанимации "Тритон-Электроникс" уже поставляются в 40 стран мира. Также подписано соглашение между экспонентом ООО "Медико-биологический союз" и компанией First Med из Египта о поставках наборов для лабораторной диагностики, контрольных материалов для гематологических анализаторов и стандартных панелей сывороток на рынок Египта. ООО "Развитие" подписало соглашения с компанией Sandor Medicaid's Pvt. Ltd из Индии и компанией Echo Medical Supplies из Иордании. Детали соглашения (сумма и объемы поставки) в процессе обсуждения между сторонами. Такие же документы подписали ООО НПФ "Поток интер" и компания Sana Klinik Service GmbH (Германия).
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экономика, технологии, медицина, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)
16:20 22.11.2021
 

Экспортеры России провели переговоры на медвыставке в Германии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские производители медтехники на крупнейшей международной медицинской выставке Medica 2021 в немецком Дюссельдорфе провели более 200 встреч с потенциалом в 2,7 миллиарда рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"С 15 по 18 ноября в г. Дюссельдорф, Германия, прошла крупнейшая международная медицинская выставка Medica 2021. При поддержке РЭЦ в выставке приняли участие 22 российские компании, производящие медицинскую продукцию. В среднем деловой потенциал одной встречи составил 12,9 миллиона рублей, а общий потенциал всех проведенных встреч достиг 2,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении центра.
Там добавляется, что РЭЦ традиционно организует для каждого экспортера целевые встречи с заинтересованными покупателями продукции. "Всего по итогам четырех дней работы российской экспозиции на выставке Medica проведено 207 деловых встреч", - добавляют в центре.
В результате проведенных целевых встреч российские компании заключили контракты и подписали соглашения о поставках своей продукции на рынки зарубежных стран.
Так, компания "Тритон-Электроникc" подписала дополнение к контракту на сумму на сумму 945 тысяч евро на поставки мультигазовых мониторов. Контракт предусматривает поставки анестезиологических мониторов АМГ-06 в страны Евросоюза и по всему миру через глобального европейского дистрибьютора. Также достигнуты договоренности о фьючерсных поставках оборудования для интенсивной терапии и реанимации на сумму порядка 3 миллиона евро на следующие 2 года. Оборудование для интенсивной терапии и реанимации "Тритон-Электроникс" уже поставляются в 40 стран мира.
Также подписано соглашение между экспонентом ООО "Медико-биологический союз" и компанией First Med из Египта о поставках наборов для лабораторной диагностики, контрольных материалов для гематологических анализаторов и стандартных панелей сывороток на рынок Египта. ООО "Развитие" подписало соглашения с компанией Sandor Medicaid's Pvt. Ltd из Индии и компанией Echo Medical Supplies из Иордании. Детали соглашения (сумма и объемы поставки) в процессе обсуждения между сторонами.
Такие же документы подписали ООО НПФ "Поток интер" и компания Sana Klinik Service GmbH (Германия).
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 13:21
РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров
 
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