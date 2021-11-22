Экспортеры России провели переговоры на медвыставке в Германии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские производители медтехники на крупнейшей международной медицинской выставке Medica 2021 в немецком Дюссельдорфе провели более 200 встреч с потенциалом в 2,7 миллиарда рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"С 15 по 18 ноября в г. Дюссельдорф, Германия, прошла крупнейшая международная медицинская выставка Medica 2021. При поддержке РЭЦ в выставке приняли участие 22 российские компании, производящие медицинскую продукцию. В среднем деловой потенциал одной встречи составил 12,9 миллиона рублей, а общий потенциал всех проведенных встреч достиг 2,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении центра.
Там добавляется, что РЭЦ традиционно организует для каждого экспортера целевые встречи с заинтересованными покупателями продукции. "Всего по итогам четырех дней работы российской экспозиции на выставке Medica проведено 207 деловых встреч", - добавляют в центре.
В результате проведенных целевых встреч российские компании заключили контракты и подписали соглашения о поставках своей продукции на рынки зарубежных стран.
Так, компания "Тритон-Электроникc" подписала дополнение к контракту на сумму на сумму 945 тысяч евро на поставки мультигазовых мониторов. Контракт предусматривает поставки анестезиологических мониторов АМГ-06 в страны Евросоюза и по всему миру через глобального европейского дистрибьютора. Также достигнуты договоренности о фьючерсных поставках оборудования для интенсивной терапии и реанимации на сумму порядка 3 миллиона евро на следующие 2 года. Оборудование для интенсивной терапии и реанимации "Тритон-Электроникс" уже поставляются в 40 стран мира.
Также подписано соглашение между экспонентом ООО "Медико-биологический союз" и компанией First Med из Египта о поставках наборов для лабораторной диагностики, контрольных материалов для гематологических анализаторов и стандартных панелей сывороток на рынок Египта. ООО "Развитие" подписало соглашения с компанией Sandor Medicaid's Pvt. Ltd из Индии и компанией Echo Medical Supplies из Иордании. Детали соглашения (сумма и объемы поставки) в процессе обсуждения между сторонами.
Такие же документы подписали ООО НПФ "Поток интер" и компания Sana Klinik Service GmbH (Германия).