Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/pensiya-1760153886.html
Правительство закрепило возможность выплаты пенсионных накоплений
Правительство закрепило возможность выплаты пенсионных накоплений - РИА Новости, 22.11.2021
Правительство закрепило возможность выплаты пенсионных накоплений
Правительство России закрепило возможность обращения за единовременной выплатой пенсионных накоплений по электронному заявлению, сообщает пресс-служба кабмина... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:57
2021-11-22T13:05
общество
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755198651_0:189:3304:2048_1920x0_80_0_0_c8f896ae92f48afa06d87ae935c911ac.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство России закрепило возможность обращения за единовременной выплатой пенсионных накоплений по электронному заявлению, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее постановление.Правительство закрепило возможность обращения за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений по электронному заявлению."Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуг. Постановление, закрепляющее такую возможность, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что новый формат упростит и ускорит получение единовременной выплаты; это решение – очередной шаг по переводу госуслуг в электронный вид в рамках проекта создания социального казначейства.В кабмине добавили, что пенсионные накопления формируются из отчислений работодателя и дохода от инвестирования этих средств Пенсионным фондом России либо негосударственным пенсионном фондом – в зависимости от того, где формировались накопления по выбору гражданина.На единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин. Ещё одна категория – граждане, размер накопительной пенсии которых при её назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.
https://ria.ru/20211026/zamorozka-1756326119.html
https://ria.ru/20211122/mishustin-1760152706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755198651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa747d133a7383b5ca96fe7793c66591.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, михаил мишустин
12:57 22.11.2021 (обновлено: 13:05 22.11.2021)
 
Правительство закрепило возможность выплаты пенсионных накоплений

Правительство закрепило возможность обращения за выплатой пенсионных накоплений

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство России закрепило возможность обращения за единовременной выплатой пенсионных накоплений по электронному заявлению, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее постановление.
Правительство закрепило возможность обращения за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений по электронному заявлению.
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 15:25
Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсий
"Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуг. Постановление, закрепляющее такую возможность, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый формат упростит и ускорит получение единовременной выплаты; это решение – очередной шаг по переводу госуслуг в электронный вид в рамках проекта создания социального казначейства.
В кабмине добавили, что пенсионные накопления формируются из отчислений работодателя и дохода от инвестирования этих средств Пенсионным фондом России либо негосударственным пенсионном фондом – в зависимости от того, где формировались накопления по выбору гражданина.
На единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин. Ещё одна категория – граждане, размер накопительной пенсии которых при её назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
12:55
Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном AurusГинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"