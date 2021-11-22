https://ria.ru/20211122/pensiya-1760153886.html

Правительство закрепило возможность выплаты пенсионных накоплений

Правительство закрепило возможность выплаты пенсионных накоплений - РИА Новости, 22.11.2021

Правительство закрепило возможность выплаты пенсионных накоплений

Правительство России закрепило возможность обращения за единовременной выплатой пенсионных накоплений по электронному заявлению, сообщает пресс-служба кабмина... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:57

2021-11-22T12:57

2021-11-22T13:05

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство России закрепило возможность обращения за единовременной выплатой пенсионных накоплений по электронному заявлению, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее постановление.Правительство закрепило возможность обращения за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений по электронному заявлению."Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуг. Постановление, закрепляющее такую возможность, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что новый формат упростит и ускорит получение единовременной выплаты; это решение – очередной шаг по переводу госуслуг в электронный вид в рамках проекта создания социального казначейства.В кабмине добавили, что пенсионные накопления формируются из отчислений работодателя и дохода от инвестирования этих средств Пенсионным фондом России либо негосударственным пенсионном фондом – в зависимости от того, где формировались накопления по выбору гражданина.На единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин. Ещё одна категория – граждане, размер накопительной пенсии которых при её назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.

https://ria.ru/20211026/zamorozka-1756326119.html

https://ria.ru/20211122/mishustin-1760152706.html

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общество, россия, михаил мишустин