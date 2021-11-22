https://ria.ru/20211122/pensiya-1760110446.html

О какой пенсии мечтают россияне?

Россияне рассказали, какую пенсию считают достойной - РИА Новости, 22.11.2021

О какой пенсии мечтают россияне?

Размер пенсии, который россияне считают достаточным для жизни, вырос на 8% с прошлого года и в среднем составил 43 тысячи рублей ежемесячно, сообщил РБК со... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:00

2021-11-22T09:00

2021-11-22T09:04

общество

санкт-петербург

ижевск

рбк (медиагруппа)

superjob

киров

антон котяков

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Размер пенсии, который россияне считают достаточным для жизни, вырос на 8% с прошлого года и в среднем составил 43 тысячи рублей ежемесячно, сообщил РБК со ссылкой опрос от SuperJob. В исследовании участвовали 32 тысячи человек. Респонденты младше 24 лет назвали 35,8 тысячи рублей оптимальной суммой, а люди старше 45 лет — 45 тысяч. В мегаполисах рассчитывают на более крупные выплаты, но в меньшей степени готовы оставить работу после пенсионного возраста: москвичи считают достойной пенсию в 48 тысяч, но только 25% опрошенных жителей столицы готовы жить исключительно на нее. В Санкт-Петербурге в старости хотят получать по 47 тысяч. При этом число петербуржцев, согласных жить только на пенсию, выросло с 15 до 26%, Наибольшим этот показатель оказался в Кирове (35%) и Волгограде (32%), наименьшим — в Екатеринбурге (16%)."Наименьшие запросы в плане размера пенсии продемонстрировали жители двух городов. В Ижевске достойной пенсией опрошенные назвали 39,4 тысячи рублей, а в Кирове — 39 тысяч рублей", — отметил РБК.Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/pensii-1760025844.html

санкт-петербург

ижевск

киров

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общество, санкт-петербург, ижевск, рбк (медиагруппа), superjob, киров, антон котяков