О какой пенсии мечтают россияне?

09:00 22.11.2021 (обновлено: 09:04 22.11.2021)
Россияне рассказали, какую пенсию считают достойной
SuperJob: россияне назвали 43 тысячи рублей в месяц достойной пенсией
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Размер пенсии, который россияне считают достаточным для жизни, вырос на 8% с прошлого года и в среднем составил 43 тысячи рублей ежемесячно, сообщил РБК со ссылкой опрос от SuperJob. В исследовании участвовали 32 тысячи человек. Респонденты младше 24 лет назвали 35,8 тысячи рублей оптимальной суммой, а люди старше 45 лет — 45 тысяч.
В мегаполисах рассчитывают на более крупные выплаты, но в меньшей степени готовы оставить работу после пенсионного возраста: москвичи считают достойной пенсию в 48 тысяч, но только 25% опрошенных жителей столицы готовы жить исключительно на нее. В Санкт-Петербурге в старости хотят получать по 47 тысяч. При этом число петербуржцев, согласных жить только на пенсию, выросло с 15 до 26%, Наибольшим этот показатель оказался в Кирове (35%) и Волгограде (32%), наименьшим — в Екатеринбурге (16%).
"Наименьшие запросы в плане размера пенсии продемонстрировали жители двух городов. В Ижевске достойной пенсией опрошенные назвали 39,4 тысячи рублей, а в Кирове — 39 тысяч рублей", — отметил РБК.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.