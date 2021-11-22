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В Турции почтили память участников "Галлиполийского стояния"

В Турции почтили память участников "Галлиполийского стояния" - РИА Новости, 22.11.2021

В Турции почтили память участников "Галлиполийского стояния"

Панихида по воинам Белой армии прошла в Галлиполи в день столетия основания Общества галлиполийцев, сообщает сайт Фонда Андрея Первозванного (ФАП). РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:26

2021-11-22T15:26

2021-11-22T15:26

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Панихида по воинам Белой армии прошла в Галлиполи в день столетия основания Общества галлиполийцев, сообщает сайт Фонда Андрея Первозванного (ФАП)."Двадцать второго ноября в Галлиполи священником Георгием Сергеевым, ответственным за организацию окормления верующих Московского патриархата на территории Турецкой Республики, была отслужена панихида по Белым воинам. В этот день 100 лет назад Генерал-лейтенант барон Врангель учредил Общество галлиполийцев, спустя ровно год после прибытия первых частей Русской армии в Галлиполи", - говорится на сайте фонда.После панихиды в Галлиполи была открыта фотовыставка "Галлиполийскому стоянию", посвященная пребыванию остатков белой армии в Галлиполи. Некоторые из ее фотографий, сделанных в 1921 году русскими галлиполийцами, были оцифрованы и воспроизведены в цвете. Комментарии к фотографиям представлены на выставке на турецком и русском языках. Кроме того 20 ноября, священник Георгий Сергеев провел посвященную памяти галлиполийцев панихиду в Стамбуле в Храме святых равноапостольных Константина и Елены, отмечается в сообщении.Первый армейский корпус генерала Петра Врангеля разместился на Галлиполийском полуострове в районе городка Галлиполи после эвакуации из Крыма в 1920 году, и пребывал там больше года. Последние "галлиполийцы" Врангеля покинули Турцию в мае 1923 года. 16 июля 1921 года в Галлиполи был открыт памятник 342 русским воинам, умершим во время пребывания в лагере. В этом же году барон Врангель учредил Общество галлиполийцев, ставшее одной из самых многочисленных белоэмигрантских армейских организаций.Галлиполийский памятник был в 1949 году поврежден при землетрясении и впоследствии разобран, сообщает сайт Русской православной церкви. В мае 2008 года ФАП, согласно информации на сайте организации, восстановил мемориал по прежним чертежам, 10 января 2008 года в Гелиболу состоялась торжественная церемония закладки в основание будущего монумента капсулы с обращением к потомкам.

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/1758870349.html

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справки, стамбул, турция, русская православная церковь, московский патриархат