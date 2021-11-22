https://ria.ru/20211122/palestina-1760131329.html
Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине
Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине - РИА Новости, 22.11.2021
Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине
Президентские и парламентские выборы в Палестине будут проведены после того, как израильские власти разрешат голосование в Восточном Иерусалиме, заявил... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:18
2021-11-22T11:18
2021-11-22T11:18
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РАМАЛЛА, 22 ноя – РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Палестине будут проведены после того, как израильские власти разрешат голосование в Восточном Иерусалиме, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости в преддверии визита в РФ."Мы проведем выборы в Палестине (парламентские и президентские), как только получим разрешение на их проведение в Иерусалиме. Ранее в Иерусалиме уже проводились выборы, согласно соглашениям, подписанным между двумя сторонами", - заявил палестинский лидер.В конце апреля Аббас объявил о переносе президентских и парламентских выборов. По его словам, причиной этого решения стал отказ Израиля допустить проведение выборов в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме.Как ранее сообщал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с Аббасом планируется на 23 ноября.
https://ria.ru/20210528/gora-1734445154.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, палестина, иерусалим, махмуд аббас
Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине
Глава Палестины Аббас: выборы состоятся после разрешения Израиля голосовать в Иерусалиме