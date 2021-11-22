https://ria.ru/20211122/palestina-1760131329.html

Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине

Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине - РИА Новости, 22.11.2021

Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине

Президентские и парламентские выборы в Палестине будут проведены после того, как израильские власти разрешат голосование в Восточном Иерусалиме, заявил... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:18

2021-11-22T11:18

2021-11-22T11:18

в мире

израиль

восточный иерусалим

палестина

иерусалим

махмуд аббас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_f893869a339179fe09f506b8b11797b2.jpg

РАМАЛЛА, 22 ноя – РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Палестине будут проведены после того, как израильские власти разрешат голосование в Восточном Иерусалиме, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости в преддверии визита в РФ."Мы проведем выборы в Палестине (парламентские и президентские), как только получим разрешение на их проведение в Иерусалиме. Ранее в Иерусалиме уже проводились выборы, согласно соглашениям, подписанным между двумя сторонами", - заявил палестинский лидер.В конце апреля Аббас объявил о переносе президентских и парламентских выборов. По его словам, причиной этого решения стал отказ Израиля допустить проведение выборов в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме.Как ранее сообщал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с Аббасом планируется на 23 ноября.

https://ria.ru/20210528/gora-1734445154.html

https://ria.ru/20210531/izrail-1735002508.html

израиль

восточный иерусалим

палестина

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, восточный иерусалим, палестина, иерусалим, махмуд аббас