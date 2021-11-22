https://ria.ru/20211122/palestina-1760130960.html

Глава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликта

Глава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликта - РИА Новости, 22.11.2021

Глава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликта

Президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости в преддверии визита в РФ заявил, что ждет от США выполнения взятых на себя обязательств по мирному... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:17

2021-11-22T11:17

2021-11-22T11:17

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махмуд аббас

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РАМАЛЛА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости в преддверии визита в РФ заявил, что ждет от США выполнения взятых на себя обязательств по мирному урегулированию ближневосточного конфликта.По словам Аббаса, президент США Джо Байден "заверил его в том, что политика его администрации отличается от той, которую проводил его предшественник"."Администрация США (по словам Байдена) считает нас партнерами по мирным переговорам, верит в решение конфликта путем создания двух государств, выступает против поселенческой деятельности… Мы ждем выполнения этих обязательств США", - заявил палестинский лидер.Как ранее сообщал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с Аббасом планируется на 23 ноября.В 2020 году Трамп предлагал план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признавал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывал для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагал создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагал деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.Палестинцы и ряд стран "сделку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишила бы палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20211025/izrail-1756187101.html

https://ria.ru/20211015/ssha-1754751356.html

сша

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в мире, сша, палестина, джо байден, махмуд аббас