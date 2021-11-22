https://ria.ru/20211122/niderlandy-1760152161.html
Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек
Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек - РИА Новости, 22.11.2021
Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек
Полиция в нескольких городах Нидерландов задержала минувшей ночью порядка 30 участников беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19, за три ночи... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:51
2021-11-22T12:51
2021-11-22T12:51
распространение коронавируса
в мире
нидерланды
роттердам
гаага
марк рютте
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760013445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e609939c742ae3f562be0801081762a7.jpg
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Полиция в нескольких городах Нидерландов задержала минувшей ночью порядка 30 участников беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19, за три ночи беспорядков общее число задержанных составило более 100, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Третью ночь подряд - с воскресенья на понедельник - в Нидерландах не утихают беспорядки на протестах против ограничительных мер по сдерживанию коронавируса. Полиция задержала около 30 человек по всей стране за вандализм, поджоги и запуск фейерверков. В ряде городов был веден режим чрезвычайной ситуации.В Розендале хулиганы подожгли начальную школу, а также запускали фейерверки, в результате чего загорелся автомобиль. За нарушение общественного порядка правоохранители задержали 15 человек.В Энсхеде, где режим ЧП действовал с 20:30 до 7:00, полиция задержала пять человек за вандализм и запуск фейерверков.В Гронингене акция сначала проходила мирно, однако потом были зафиксированы ряд инцидентов. Так, участники беспорядков разгромили витрину магазина, унесли оттуда велосипеды и повредили автобусную остановку.Десятки человек, собравшихся в Тилбурге, начали запускать фейерверки, повредив несколько мусорных баков.Ночью в субботу беспорядки на протестах охватили сразу несколько городов - Гаагу, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. Протестующие запускали фейерверки в стражей порядка и жгли костры посреди улиц. Полиция задержала 28 человек по всей стране.В пятницу беспорядки и столкновения с полицией произошли на протестах против ограничительных мер в Роттердаме. Зачинщики беспорядков бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов для разгона толпы. Сообщалось, что несколько человек пострадали, трое находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Полиция задержала более 50 демонстрантов.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.Кроме того, власти не исключили возможности ввести систему 2G, при которой COVID-пропуска будут выдаваться только переболевшим коронавирусной инфекцией и вакцинированным людям.
https://ria.ru/20211122/avstriya-1760052095.html
https://ria.ru/20211122/svetofor-1760136333.html
нидерланды
роттердам
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760013445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b15512169c1384c82e013bd6a07ef0a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, роттердам, гаага, марк рютте, коронавирус covid-19
Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек
В Нидерландах задержали более ста человек за три ночи протестов против COVID-ограничений
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости.
Полиция в нескольких городах Нидерландов
задержала минувшей ночью порядка 30 участников беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19, за три ночи беспорядков общее число задержанных составило более 100, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация
(NOS).
Третью ночь подряд - с воскресенья на понедельник - в Нидерландах не утихают беспорядки на протестах против ограничительных мер по сдерживанию коронавируса. Полиция задержала около 30 человек по всей стране за вандализм, поджоги и запуск фейерверков. В ряде городов был веден режим чрезвычайной ситуации.
В Розендале хулиганы подожгли начальную школу, а также запускали фейерверки, в результате чего загорелся автомобиль. За нарушение общественного порядка правоохранители задержали 15 человек.
В Энсхеде, где режим ЧП действовал с 20:30 до 7:00, полиция задержала пять человек за вандализм и запуск фейерверков.
В Гронингене акция сначала проходила мирно, однако потом были зафиксированы ряд инцидентов. Так, участники беспорядков разгромили витрину магазина, унесли оттуда велосипеды и повредили автобусную остановку.
Десятки человек, собравшихся в Тилбурге, начали запускать фейерверки, повредив несколько мусорных баков.
Ночью в субботу беспорядки на протестах охватили сразу несколько городов - Гаагу
, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. Протестующие запускали фейерверки в стражей порядка и жгли костры посреди улиц. Полиция задержала 28 человек по всей стране.
В пятницу беспорядки и столкновения с полицией произошли на протестах против ограничительных мер в Роттердаме
. Зачинщики беспорядков бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов для разгона толпы. Сообщалось, что несколько человек пострадали, трое находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Полиция задержала более 50 демонстрантов.
На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте
сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.
Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
Кроме того, власти не исключили возможности ввести систему 2G, при которой COVID-пропуска будут выдаваться только переболевшим коронавирусной инфекцией и вакцинированным людям.