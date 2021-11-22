https://ria.ru/20211122/niderlandy-1760152161.html

Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек

Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек - РИА Новости, 22.11.2021

Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек

Полиция в нескольких городах Нидерландов задержала минувшей ночью порядка 30 участников беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19, за три ночи... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:51

2021-11-22T12:51

2021-11-22T12:51

распространение коронавируса

в мире

нидерланды

роттердам

гаага

марк рютте

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Полиция в нескольких городах Нидерландов задержала минувшей ночью порядка 30 участников беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19, за три ночи беспорядков общее число задержанных составило более 100, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Третью ночь подряд - с воскресенья на понедельник - в Нидерландах не утихают беспорядки на протестах против ограничительных мер по сдерживанию коронавируса. Полиция задержала около 30 человек по всей стране за вандализм, поджоги и запуск фейерверков. В ряде городов был веден режим чрезвычайной ситуации.В Розендале хулиганы подожгли начальную школу, а также запускали фейерверки, в результате чего загорелся автомобиль. За нарушение общественного порядка правоохранители задержали 15 человек.В Энсхеде, где режим ЧП действовал с 20:30 до 7:00, полиция задержала пять человек за вандализм и запуск фейерверков.В Гронингене акция сначала проходила мирно, однако потом были зафиксированы ряд инцидентов. Так, участники беспорядков разгромили витрину магазина, унесли оттуда велосипеды и повредили автобусную остановку.Десятки человек, собравшихся в Тилбурге, начали запускать фейерверки, повредив несколько мусорных баков.Ночью в субботу беспорядки на протестах охватили сразу несколько городов - Гаагу, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. Протестующие запускали фейерверки в стражей порядка и жгли костры посреди улиц. Полиция задержала 28 человек по всей стране.В пятницу беспорядки и столкновения с полицией произошли на протестах против ограничительных мер в Роттердаме. Зачинщики беспорядков бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов для разгона толпы. Сообщалось, что несколько человек пострадали, трое находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Полиция задержала более 50 демонстрантов.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.Кроме того, власти не исключили возможности ввести систему 2G, при которой COVID-пропуска будут выдаваться только переболевшим коронавирусной инфекцией и вакцинированным людям.

https://ria.ru/20211122/avstriya-1760052095.html

https://ria.ru/20211122/svetofor-1760136333.html

нидерланды

роттердам

гаага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нидерланды, роттердам, гаага, марк рютте, коронавирус covid-19