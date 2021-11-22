Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/niderlandy-1760152161.html
Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек
Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек - РИА Новости, 22.11.2021
Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек
Полиция в нескольких городах Нидерландов задержала минувшей ночью порядка 30 участников беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19, за три ночи... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:51
2021-11-22T12:51
распространение коронавируса
в мире
нидерланды
роттердам
гаага
марк рютте
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760013445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e609939c742ae3f562be0801081762a7.jpg
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Полиция в нескольких городах Нидерландов задержала минувшей ночью порядка 30 участников беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19, за три ночи беспорядков общее число задержанных составило более 100, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Третью ночь подряд - с воскресенья на понедельник - в Нидерландах не утихают беспорядки на протестах против ограничительных мер по сдерживанию коронавируса. Полиция задержала около 30 человек по всей стране за вандализм, поджоги и запуск фейерверков. В ряде городов был веден режим чрезвычайной ситуации.В Розендале хулиганы подожгли начальную школу, а также запускали фейерверки, в результате чего загорелся автомобиль. За нарушение общественного порядка правоохранители задержали 15 человек.В Энсхеде, где режим ЧП действовал с 20:30 до 7:00, полиция задержала пять человек за вандализм и запуск фейерверков.В Гронингене акция сначала проходила мирно, однако потом были зафиксированы ряд инцидентов. Так, участники беспорядков разгромили витрину магазина, унесли оттуда велосипеды и повредили автобусную остановку.Десятки человек, собравшихся в Тилбурге, начали запускать фейерверки, повредив несколько мусорных баков.Ночью в субботу беспорядки на протестах охватили сразу несколько городов - Гаагу, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. Протестующие запускали фейерверки в стражей порядка и жгли костры посреди улиц. Полиция задержала 28 человек по всей стране.В пятницу беспорядки и столкновения с полицией произошли на протестах против ограничительных мер в Роттердаме. Зачинщики беспорядков бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов для разгона толпы. Сообщалось, что несколько человек пострадали, трое находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Полиция задержала более 50 демонстрантов.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.Кроме того, власти не исключили возможности ввести систему 2G, при которой COVID-пропуска будут выдаваться только переболевшим коронавирусной инфекцией и вакцинированным людям.
https://ria.ru/20211122/avstriya-1760052095.html
https://ria.ru/20211122/svetofor-1760136333.html
нидерланды
роттердам
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760013445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b15512169c1384c82e013bd6a07ef0a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нидерланды, роттердам, гаага, марк рютте, коронавирус covid-19
12:51 22.11.2021
 
Число задержанных во время беспорядков в Нидерландах превысило сто человек

В Нидерландах задержали более ста человек за три ночи протестов против COVID-ограничений

© REUTERS / EVA PLEVIERПротесты против ограничительных мер по коронавирусу в Роттердаме
Протесты против ограничительных мер по коронавирусу в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / EVA PLEVIER
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Полиция в нескольких городах Нидерландов задержала минувшей ночью порядка 30 участников беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19, за три ночи беспорядков общее число задержанных составило более 100, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Третью ночь подряд - с воскресенья на понедельник - в Нидерландах не утихают беспорядки на протестах против ограничительных мер по сдерживанию коронавируса. Полиция задержала около 30 человек по всей стране за вандализм, поджоги и запуск фейерверков. В ряде городов был веден режим чрезвычайной ситуации.
В Розендале хулиганы подожгли начальную школу, а также запускали фейерверки, в результате чего загорелся автомобиль. За нарушение общественного порядка правоохранители задержали 15 человек.
В Энсхеде, где режим ЧП действовал с 20:30 до 7:00, полиция задержала пять человек за вандализм и запуск фейерверков.
В Гронингене акция сначала проходила мирно, однако потом были зафиксированы ряд инцидентов. Так, участники беспорядков разгромили витрину магазина, унесли оттуда велосипеды и повредили автобусную остановку.
Десятки человек, собравшихся в Тилбурге, начали запускать фейерверки, повредив несколько мусорных баков.
Ночью в субботу беспорядки на протестах охватили сразу несколько городов - Гаагу, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. Протестующие запускали фейерверки в стражей порядка и жгли костры посреди улиц. Полиция задержала 28 человек по всей стране.
Полицейские задерживают мужчину во время демонстрации против мер по борьбе с пандемией коронавируса в Вене - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
08:00Распространение коронавируса
Пятая волна пандемии сломала Австрию
В пятницу беспорядки и столкновения с полицией произошли на протестах против ограничительных мер в Роттердаме. Зачинщики беспорядков бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов для разгона толпы. Сообщалось, что несколько человек пострадали, трое находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Полиция задержала более 50 демонстрантов.
На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.
Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
Кроме того, власти не исключили возможности ввести систему 2G, при которой COVID-пропуска будут выдаваться только переболевшим коронавирусной инфекцией и вакцинированным людям.
Город Веллингтон, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
11:49Распространение коронавируса
В Новой Зеландии введут систему "светофора" против коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреНидерландыРоттердамГаагаМарк РюттеКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном AurusГинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"