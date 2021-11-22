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Как бороться с тотальным невезением
Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением - РИА Новости, 22.11.2021
Как бороться с тотальным невезением
Разница между людьми, которым тотально не везет, и кому, наоборот, достаются успехи, не в том, что они попадают в диаметрально противоположные обстоятельства, а РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:18
2021-11-22T03:18
общество
дмитрий синарев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Разница между людьми, которым тотально не везет, и кому, наоборот, достаются успехи, не в том, что они попадают в диаметрально противоположные обстоятельства, а в отношении к происходящему и способности делать выводы, рассказывает агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Кроме того, не стоит забывать, что делая одно и то же, вы будете получать один и тот же результат, указывает Синарев.Собеседник агентства призывает менять алгоритм жизни, если в ней что-то перестает устраивать. Например, выучить новую профессию, поменять работу, переехать, переосмыслить отношения с окружающими. Думать, делать выводы и действовать.
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общество, дмитрий синарев
03:18 22.11.2021
 
Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением

Психолог Синарев: бороться с тотальным невезением поможет способность делать выводы

© Depositphotos / sabphotoРасстроенный молодой человек
Расстроенный молодой человек - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / sabphoto
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Разница между людьми, которым тотально не везет, и кому, наоборот, достаются успехи, не в том, что они попадают в диаметрально противоположные обстоятельства, а в отношении к происходящему и способности делать выводы, рассказывает агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.
"Эффективных достигаторов характеризует умение совершать поступки, которые приводят к успешным результатам. Безусловно, и они совершают ошибки, но они их не повторяют. И в этом их принципиальное отличие от неудачников", — отмечает он и советует при принятии решений, помнить, что не бывает поражений — есть только обратная связь, и что бы ни происходило, ценить это как опыт и бесценный ресурс, который можно и нужно использовать в дальнейшей жизни.
Кроме того, не стоит забывать, что делая одно и то же, вы будете получать один и тот же результат, указывает Синарев.
Собеседник агентства призывает менять алгоритм жизни, если в ней что-то перестает устраивать. Например, выучить новую профессию, поменять работу, переехать, переосмыслить отношения с окружающими. Думать, делать выводы и действовать.
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ОбществоДмитрий Синарев
 
 
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