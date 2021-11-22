https://ria.ru/20211122/nevezenie-1760100311.html

Как бороться с тотальным невезением

Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением - РИА Новости, 22.11.2021

Как бороться с тотальным невезением

Разница между людьми, которым тотально не везет, и кому, наоборот, достаются успехи, не в том, что они попадают в диаметрально противоположные обстоятельства, а РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:18

2021-11-22T03:18

2021-11-22T03:18

общество

дмитрий синарев

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Разница между людьми, которым тотально не везет, и кому, наоборот, достаются успехи, не в том, что они попадают в диаметрально противоположные обстоятельства, а в отношении к происходящему и способности делать выводы, рассказывает агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Кроме того, не стоит забывать, что делая одно и то же, вы будете получать один и тот же результат, указывает Синарев.Собеседник агентства призывает менять алгоритм жизни, если в ней что-то перестает устраивать. Например, выучить новую профессию, поменять работу, переехать, переосмыслить отношения с окружающими. Думать, делать выводы и действовать.

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/rasprodazha-1757952522.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий синарев