https://ria.ru/20211122/mekhanizm-1760207978.html

Для МСБ до конца года доступно 32 млрд рублей за счет зонтичного механизма

Для МСБ до конца года доступно 32 млрд рублей за счет зонтичного механизма - РИА Новости, 22.11.2021

Для МСБ до конца года доступно 32 млрд рублей за счет зонтичного механизма

К программе "зонтичного" механизма поручительств Корпорации МСП присоединились еще три банка, в результате чего предпринимателям до конца года стало доступно... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:59

2021-11-22T16:59

2021-11-22T16:59

новости компаний - экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. К программе "зонтичного" механизма поручительств Корпорации МСП присоединились еще три банка, в результате чего предпринимателям до конца года стало доступно финансирование в объеме 32 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.В рамках второго этапа отбора новыми участниками программы стали Альфа-Банк, Совкомбанк и Ак Барс Банк. Одновременно лимит гарантийного обеспечения "зонтичного" механизма Корпорации МСП был увеличен с 8 до 16 миллиардов рублей. Поскольку корпорация обеспечивает 50% от суммы кредита, малым и средним предприятиям теперь становятся доступно финансирование в объеме до 32 миллиардов рублей, уточняется в сообщении.С сентября 2021 года кредиты на условиях зонтичного механизма выдают шесть банков: Банк ВТБ, Банк "Открытие", МСП Банк, Промсвязьбанк, РНКБ Банк, Сбербанк. За два месяца они выдали в рамках программы более 7 миллиардов рублей.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, механизм "зонтичного" поручительства, запущенный по поручению президента РФ, позволяет защитить предпринимателей от высоких процентных ставок и расширить число малого и микро-бизнеса, которому доступно кредитование."Зонтичный" механизм - это важная мера поддержки для компаний, чья выручка не превышает 350 миллионов рублей в год, благодаря гарантийной поддержке Корпорации МСП наши кредитные продукты стали доступны еще большему числу клиентов", - отметил член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.В Совкомбанке заверили, что будут принимать активное участие в реализации госпрограмм или механизмов для повышения доступности кредитов малому и среднему бизнесу."Поддержка, особенно в такой сложный период, как сейчас, имеет для нас приоритетное значение", - подчеркнул старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка Владислав Монов.Расширение доступа к финансовым инструментам - задача и для бизнеса, и для банков, подчеркнул руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова."Участие Ак Барс Банка в "зонтичном" механизме Корпорации МСП - часть работы по созданию удобных и доступных инструментов для малого и среднего бизнеса", - пояснила она.

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

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новости компаний - экономика, корпорация мсп, александр исаевич