https://ria.ru/20211122/medotvod-1760198475.html

В Татарстане выдали более четырех тысяч QR-кодов о медотводе

В Татарстане выдали более четырех тысяч QR-кодов о медотводе - РИА Новости, 22.11.2021

В Татарстане выдали более четырех тысяч QR-кодов о медотводе

Более 4 тысяч QR-кодов о наличии медотвода выдано жителям Татарстана учреждениями системы здравоохранения республики, сообщает региональный оперативный штаб по... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:16

2021-11-22T16:16

2021-11-22T16:18

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

здоровье - общество

коронавирус в россии

qr-код

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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Более 4 тысяч QR-кодов о наличии медотвода выдано жителям Татарстана учреждениями системы здравоохранения республики, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. В транспорт допускают по QR-кодам, полученным на портале госуслуг (вакцинированные и переболевшие), и QR-кодам о наличии медотвода (минздравом республики разработан единый QR-код, который выдают жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации)."Напоминаем, что на общественном транспорте действует три вида QR-кода: код прошедшего полный курс вакцинации, код переболевшего COVID-19, код о наличии медотвода. Министерство здравоохранения Республики Татарстан на сегодняшний день выдало 4133 соответствующих документа", - говорится в сообщении.Ранее минздрав отмечал, что полученные QR-коды о наличии медотвода будут действительны только для проезда в общественном транспорте. Для посещения мест массового пребывания – торговых центров, объектов общественного питания, концертных залов, спортцентров и других – данные QR-коды действовать не будут.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760165282.html

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760192130.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус в россии, qr-код