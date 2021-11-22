16:16 22.11.2021 (обновлено: 16:18 22.11.2021)
В Татарстане выдали более четырех тысяч QR-кодов о медотводе
Оперштаб: жителям Татарстана выдали более четырех тысяч QR-кодов о медотводе
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в общественном транспорте Казани
КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Более 4 тысяч QR-кодов о наличии медотвода выдано жителям Татарстана учреждениями системы здравоохранения республики, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. В транспорт допускают по QR-кодам, полученным на портале госуслуг (вакцинированные и переболевшие), и QR-кодам о наличии медотвода (минздравом республики разработан единый QR-код, который выдают жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации).
"Напоминаем, что на общественном транспорте действует три вида QR-кода: код прошедшего полный курс вакцинации, код переболевшего COVID-19, код о наличии медотвода. Министерство здравоохранения Республики Татарстан на сегодняшний день выдало 4133 соответствующих документа", - говорится в сообщении.
Ранее минздрав отмечал, что полученные QR-коды о наличии медотвода будут действительны только для проезда в общественном транспорте. Для посещения мест массового пребывания – торговых центров, объектов общественного питания, концертных залов, спортцентров и других – данные QR-коды действовать не будут.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий.
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