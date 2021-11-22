https://ria.ru/20211122/matkapital-1760180561.html

Самозанятые могут использовать маткапитал для оформления ипотеки ВТБ

Самозанятые могут использовать маткапитал для оформления ипотеки ВТБ - РИА Новости, 22.11.2021

Самозанятые могут использовать маткапитал для оформления ипотеки ВТБ

ВТБ предоставил возможность использовать материнский капитал в качестве первого взноса в рамках ипотечной программы "Победа над формальностями", сообщает... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:54

2021-11-22T14:54

2021-11-22T14:54

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втб

материнский капитал

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ВТБ предоставил возможность использовать материнский капитал в качестве первого взноса в рамках ипотечной программы "Победа над формальностями", сообщает пресс-служба банка.По прогнозам банка, до конца года услугой воспользуются более 6,5 тысячи клиентов, наиболее востребована она будет среди самозанятых.В рамках программы ВТБ "Победа над формальностями" клиенты могут получить ипотеку всего по двум документам – паспорту и СНИЛС. Дополнительно подтверждать доход банк не требует. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости. В рамках нового предложения банка при формировании первоначального взноса 10% средств вносятся из собственных накоплений клиента, еще 10% и более - за счет материнского капитала."Материнский капитал – эффективный способ государственной поддержки. Ежегодно в России он выделяется более чем полутора миллионам семей, при этом в среднем 80% из них направляют его на улучшение жилищных условий. Для нас стратегически важно сохранять доступность ипотечного кредитования для всех категорий клиентов. Сегодня каждый третий ипотечный кредит мы выдаем по двум документам, программа пользуется спросом среди россиян, работающих на себя, поскольку не требует дополнительного подтверждения доходов. Учитывая, что только за 2021 год количество самозанятых в стране удвоилось и к ноябрю составило 3,3 миллиона человек, мы решили предоставить возможность использовать материнский капитал для этой программы", - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский, слова которого приводит пресс-служба.Летом ВТБ первым и единственным среди российских банков предложил клиентам распоряжаться маткапиталом в пользу ипотеки полностью в онлайн-формате, без посещения отделения банка.ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 10 месяцев банк продемонстрировал рекордный объем продаж, клиенты заключили ипотечные сделки на 885 миллиардов рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ на начало ноября достиг 2,4 триллиона рублей.

https://ria.ru/20211118/prilozhenie-1759627316.html

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новости компаний - экономика, втб, материнский капитал