https://ria.ru/20211122/maduro-1760105325.html

Президент Кубы поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле

Президент Кубы поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 22.11.2021

Президент Кубы поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле

Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил с победой на региональных и муниципальных выборах социалистов Венесуэлы во главе с президентом Николасом... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T06:36

2021-11-22T06:36

2021-11-22T06:36

в мире

венесуэла

куба

николас мадуро

мигель диас-канель бермудес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/96/1560309627_0:140:2652:1632_1920x0_80_0_0_514805447a4392450ab96ecd4dd061da.jpg

МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил с победой на региональных и муниципальных выборах социалистов Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, не дожидаясь официальных цифр венесуэльского избирательного совета.На момент публикации этого материала Национальный избирательный совет Венесуэлы еще не представил итогов предварительного подсчета голосов."Мегавыборы" 21 ноября, как их называют в Венесуэле, определят 23 новых губернатора для каждого из штатов, 335 мэров, 253 депутата законодательных советов и 2471 члена муниципального совета. За эти должности соревнуются свыше 70 тысяч человек, включая 329 претендентов на пост губернатора и 4462 - на пост мэра или главы муниципалитета.Сопровождать процесс подготовки и проведения голосования и подсчета голосов в Венесуэлу приехали более 300 человек из 55 стран Африки, Азии, Европы, Латинской и Северной Америки. Среди них - представители Миссии Европейского союза по наблюдению за выборами (EU-EOM), эксперты из Центра Картера США, ООН и Совета латиноамериканских экспертов (Ceela), а также российского ЦИК.

https://ria.ru/20190724/1556847119.html

венесуэла

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, венесуэла, куба, николас мадуро, мигель диас-канель бермудес