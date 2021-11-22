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Президент Кубы поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле
Президент Кубы поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 22.11.2021
Президент Кубы поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле
Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил с победой на региональных и муниципальных выборах социалистов Венесуэлы во главе с президентом Николасом... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T06:36
2021-11-22T06:36
в мире
венесуэла
куба
николас мадуро
мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил с победой на региональных и муниципальных выборах социалистов Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, не дожидаясь официальных цифр венесуэльского избирательного совета.На момент публикации этого материала Национальный избирательный совет Венесуэлы еще не представил итогов предварительного подсчета голосов."Мегавыборы" 21 ноября, как их называют в Венесуэле, определят 23 новых губернатора для каждого из штатов, 335 мэров, 253 депутата законодательных советов и 2471 члена муниципального совета. За эти должности соревнуются свыше 70 тысяч человек, включая 329 претендентов на пост губернатора и 4462 - на пост мэра или главы муниципалитета.Сопровождать процесс подготовки и проведения голосования и подсчета голосов в Венесуэлу приехали более 300 человек из 55 стран Африки, Азии, Европы, Латинской и Северной Америки. Среди них - представители Миссии Европейского союза по наблюдению за выборами (EU-EOM), эксперты из Центра Картера США, ООН и Совета латиноамериканских экспертов (Ceela), а также российского ЦИК.
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в мире, венесуэла, куба, николас мадуро, мигель диас-канель бермудес
06:36 22.11.2021
 
Президент Кубы поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле

Президент Кубы Бермудес поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле

© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
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МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил с победой на региональных и муниципальных выборах социалистов Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, не дожидаясь официальных цифр венесуэльского избирательного совета.
"Поздравляю отважный венесуэльский народ и Большой патриотический полюс (объединение левых движений Венесуэлы - ред.) во главе с братом-президентом Николасом Мадуро с громкой победой на региональных и муниципальных выборах, состоявшихся в Венесуэле", - написал политик в своем блоге в Twitter.
На момент публикации этого материала Национальный избирательный совет Венесуэлы еще не представил итогов предварительного подсчета голосов.
"Мегавыборы" 21 ноября, как их называют в Венесуэле, определят 23 новых губернатора для каждого из штатов, 335 мэров, 253 депутата законодательных советов и 2471 члена муниципального совета. За эти должности соревнуются свыше 70 тысяч человек, включая 329 претендентов на пост губернатора и 4462 - на пост мэра или главы муниципалитета.
Сопровождать процесс подготовки и проведения голосования и подсчета голосов в Венесуэлу приехали более 300 человек из 55 стран Африки, Азии, Европы, Латинской и Северной Америки. Среди них - представители Миссии Европейского союза по наблюдению за выборами (EU-EOM), эксперты из Центра Картера США, ООН и Совета латиноамериканских экспертов (Ceela), а также российского ЦИК.
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В миреВенесуэлаКубаНиколас МадуроМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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