Президент Кубы поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле
Президент Кубы Бермудес поздравил социалистов с победой на выборах в Венесуэле
МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил с победой на региональных и муниципальных выборах социалистов Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, не дожидаясь официальных цифр венесуэльского избирательного совета.
"Поздравляю отважный венесуэльский народ и Большой патриотический полюс (объединение левых движений Венесуэлы - ред.) во главе с братом-президентом Николасом Мадуро с громкой победой на региональных и муниципальных выборах, состоявшихся в Венесуэле", - написал политик в своем блоге в Twitter.
На момент публикации этого материала Национальный избирательный совет Венесуэлы еще не представил итогов предварительного подсчета голосов.
"Мегавыборы" 21 ноября, как их называют в Венесуэле, определят 23 новых губернатора для каждого из штатов, 335 мэров, 253 депутата законодательных советов и 2471 члена муниципального совета. За эти должности соревнуются свыше 70 тысяч человек, включая 329 претендентов на пост губернатора и 4462 - на пост мэра или главы муниципалитета.
Сопровождать процесс подготовки и проведения голосования и подсчета голосов в Венесуэлу приехали более 300 человек из 55 стран Африки, Азии, Европы, Латинской и Северной Америки. Среди них - представители Миссии Европейского союза по наблюдению за выборами (EU-EOM), эксперты из Центра Картера США, ООН и Совета латиноамериканских экспертов (Ceela), а также российского ЦИК.
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