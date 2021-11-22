Альфа-Банк начал кредитовать бизнес под зонтичное поручительство КМСП
© Фото : предоставлено пресс-службой Альфа-банкаАльфа-банк
© Фото : предоставлено пресс-службой Альфа-банка
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Альфа-Банк присоединился к программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП, сообщает банк.
"Программа позволяет получить кредит даже тем компаниям, у которых нет залога. Поручителем перед банком выступает корпорация МСП - она дает обеспечение на сумму до 50% кредита. Для предпринимателей это бесплатно — комиссию платит банк", - отмечается в сообщении.
С помощью зонтичного поручительства в Альфа-Банке можно получить разные виды кредитов на сумму до 150 миллионов рублей со сроком до 10 лет. В том числе, по сниженной льготной ставке в рамках других госпрограмм. Деньги можно взять на развитие бизнеса, инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансирование кредитов в других банках.
Чтобы оформить поручительство, не нужно обращаться в Корпорацию МСП. Альфа-Банк как "единое окно" выдает его одновременно с решением по кредиту.
"Зонтичное поручительство — актуальная мера поддержки, особенно для компаний и предпринимателей с выручкой до 350 миллионов рублей в год. Именно они часто испытывают трудности с предоставлением залога. Альфа-Банк давно и успешно работает с этим сегментом. А благодаря гарантийной поддержке Корпорации МСП наши высокотехнологичные кредитные продукты стали доступны еще большему числу клиентов", — приводится в сообщении комментарий члена правления, директора малого и микробизнеса Альфа-Банка Дениса Осина.
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