https://ria.ru/20211122/kreditovanie-1760194693.html

Альфа-Банк начал кредитовать бизнес под зонтичное поручительство КМСП

Альфа-Банк начал кредитовать бизнес под зонтичное поручительство КМСП - РИА Новости, 22.11.2021

Альфа-Банк начал кредитовать бизнес под зонтичное поручительство КМСП

Альфа-Банк присоединился к программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП, сообщает банк. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:54

2021-11-22T15:54

2021-11-22T15:54

новости компаний - экономика

альфа-банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Альфа-Банк присоединился к программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП, сообщает банк.С помощью зонтичного поручительства в Альфа-Банке можно получить разные виды кредитов на сумму до 150 миллионов рублей со сроком до 10 лет. В том числе, по сниженной льготной ставке в рамках других госпрограмм. Деньги можно взять на развитие бизнеса, инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансирование кредитов в других банках.Чтобы оформить поручительство, не нужно обращаться в Корпорацию МСП. Альфа-Банк как "единое окно" выдает его одновременно с решением по кредиту.

https://ria.ru/20211027/bank-1756517638.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, альфа-банк, корпорация мсп