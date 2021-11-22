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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760124630.html
Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом - РИА Новости, 22.11.2021
Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
Подавляющее большинство людей заражаются COVID-19 при смене привычных мест пребывания: в поездках, при посещении мест массового пребывания или во время встречи... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:48
2021-11-22T10:48
распространение коронавируса
общество
свердловская область
здоровье - общество
коронавирусы
дмитрий козловский
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство людей заражаются COVID-19 при смене привычных мест пребывания: в поездках, при посещении мест массового пребывания или во время встречи со знакомыми, с которыми давно не виделись, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских."По контакту на рабочих местах инфицируется только 11% от числа всех заразившихся, в контакте в семье – почти 10%. Подавляющее большинство инфицируется тогда, когда оно меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания. С помощью вакцинации мы остроту этой проблемы снимаем и существенно снижаем риски инфицирования", - сказал главный санитарный врач.По последним данным оперштаба, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев - 8129.
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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирусы, дмитрий козловский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:48 22.11.2021
 
Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом

Врач Козловских: большинство людей заражаются коронавирусом при смене мест пребывания

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство людей заражаются COVID-19 при смене привычных мест пребывания: в поездках, при посещении мест массового пребывания или во время встречи со знакомыми, с которыми давно не виделись, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.
"По контакту на рабочих местах инфицируется только 11% от числа всех заразившихся, в контакте в семье – почти 10%. Подавляющее большинство инфицируется тогда, когда оно меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания. С помощью вакцинации мы остроту этой проблемы снимаем и существенно снижаем риски инфицирования", - сказал главный санитарный врач.
По последним данным оперштаба, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев - 8129.
 
Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыДмитрий КозловскийКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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