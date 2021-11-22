https://ria.ru/20211122/ketchup-1760240634.html
Вкусный соус из натуральных продуктов: готовим кетчуп в домашних условиях
Вкусный соус из натуральных продуктов: готовим кетчуп в домашних условиях
Вкусный соус из натуральных продуктов: готовим кетчуп в домашних условиях
Покупной кетчуп, в котором много консервантов, можно заменить приготовленным дома. Это не займет много времени и сил, зато на столе будет натуральный продукт... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:54
2021-11-22T19:54
2021-11-22T19:54
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Покупной кетчуп, в котором много консервантов, можно заменить приготовленным дома. Это не займет много времени и сил, зато на столе будет натуральный продукт. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился Максим Горбачев, шеф-повар ресторана "Фленово-парк".Кетчуп — это соус, основными компонентами которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и черный перец и многие другие). Широко используется в кулинарии в качестве универсальной жидкой приправы, особенно для мяса.Ингредиенты:Приготовление:Так как соус натуральный и в составе есть скоропортящиеся продукты, его можно хранить всего несколько дней.
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питание, кулинария, еда, рецепты, россия, простые рецепты
Покупной кетчуп, в котором много консервантов, можно заменить приготовленным дома. Это не займет много времени и сил, зато на столе будет натуральный продукт. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился Максим Горбачев, шеф-повар ресторана "Фленово-парк".
Кетчуп — это соус, основными компонентами которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и черный перец и многие другие). Широко используется в кулинарии в качестве универсальной жидкой приправы, особенно для мяса.
Ингредиенты:
—томаты спелые — 500 г;
—чеснок — 3 зубчика;
—лук красный — 200 г;
—перец болгарский — 200 г;
—базилик — 50 г;
—соль — 5 г;
—сахар — 30 г;
—соевый соус — 50 г;
—масло оливковое — 30 г;
—винный или яблочный уксус — 20-30 г (ориентируясь на свой вкус).
Приготовление:
1Перец запечь 15 минут при 180 градусах, достать и положить в целлофановый пакет (чтобы легче было чистить), через 10 минут достать, удалить семена и снять кожицу.
2Томаты обдать кипятком, снять кожицу, разрезать пополам и удалить семена, чтобы осталось конкассе (филе).
3В глубоком сотейнике обжарить мелко нарезанный лук и чеснок до момента, пока лук не станет прозрачным, затем добавить сахар и карамелизовать лук. Смешать соевый соус, перец и томаты, протушить около 10 минут на слабом огне, добавить остальные ингредиенты.
4Смесь протушить еще около 10 минут, снять с плиты, дать слегка остыть и пробить все блендером до однородной консистенции. Остудить и дать настояться минимум 5 часов.
5Продукт готов к употреблению.
Так как соус натуральный и в составе есть скоропортящиеся продукты, его можно хранить всего несколько дней.