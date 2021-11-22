https://ria.ru/20211122/kchr-1760116429.html

В КЧР возобновил работу волонтерский штаб

В КЧР возобновил работу волонтерский штаб - РИА Новости, 22.11.2021

В КЧР возобновил работу волонтерский штаб

В Карачаево-Черкесии с связи с вводом антиковидных ограничительных мер возобновил работу волонтёрский штаб "Мы вместе", сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:56

2021-11-22T09:56

2021-11-22T09:56

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

здоровье - общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с связи с вводом антиковидных ограничительных мер возобновил работу волонтёрский штаб "Мы вместе", сообщает пресс-служба главы и правительства республки.Волонтерский штаб будет оказывать адресную помощь лицам старше 60 лет, пожилым и маломобильным людям по доставке рецептурных лекарств, консультированю по вопросам вакцинации. Активисты также предоставят полную информацию об ограничениях, введенных в регионе, окажут психологическую поддержку."Невозможно переоценить работу штаба "Мы вместе" в прошлом году. В период действия ограничений. Волонтеры оказали помощь в доставке 80 тысяч продуктовых наборов во всех населенных пунктах региона, каждый день были на связи с нашими старшими, всячески им помогали, поддерживали", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов.В КЧР обратиться за помощью к волонтерам штаба можно по телефонам: 122 или 8-800-200-34-11.

https://ria.ru/20211122/poliklinika-1760115979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, здоровье - общество, карачаево-черкесская республика (кчр)