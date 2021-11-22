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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211122/kchr-1760116429.html
В КЧР возобновил работу волонтерский штаб
В КЧР возобновил работу волонтерский штаб - РИА Новости, 22.11.2021
В КЧР возобновил работу волонтерский штаб
В Карачаево-Черкесии с связи с вводом антиковидных ограничительных мер возобновил работу волонтёрский штаб "Мы вместе", сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:56
2021-11-22T09:56
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
здоровье - общество
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с связи с вводом антиковидных ограничительных мер возобновил работу волонтёрский штаб "Мы вместе", сообщает пресс-служба главы и правительства республки.Волонтерский штаб будет оказывать адресную помощь лицам старше 60 лет, пожилым и маломобильным людям по доставке рецептурных лекарств, консультированю по вопросам вакцинации. Активисты также предоставят полную информацию об ограничениях, введенных в регионе, окажут психологическую поддержку."Невозможно переоценить работу штаба "Мы вместе" в прошлом году. В период действия ограничений. Волонтеры оказали помощь в доставке 80 тысяч продуктовых наборов во всех населенных пунктах региона, каждый день были на связи с нашими старшими, всячески им помогали, поддерживали", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов.В КЧР обратиться за помощью к волонтерам штаба можно по телефонам: 122 или 8-800-200-34-11.
https://ria.ru/20211122/poliklinika-1760115979.html
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рашид темрезов, здоровье - общество, карачаево-черкесская республика (кчр)
09:56 22.11.2021
 

В КЧР возобновил работу волонтерский штаб

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик у палаты ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области
Медик у палаты ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с связи с вводом антиковидных ограничительных мер возобновил работу волонтёрский штаб "Мы вместе", сообщает пресс-служба главы и правительства республки.
Волонтерский штаб будет оказывать адресную помощь лицам старше 60 лет, пожилым и маломобильным людям по доставке рецептурных лекарств, консультированю по вопросам вакцинации. Активисты также предоставят полную информацию об ограничениях, введенных в регионе, окажут психологическую поддержку.
"Невозможно переоценить работу штаба "Мы вместе" в прошлом году. В период действия ограничений. Волонтеры оказали помощь в доставке 80 тысяч продуктовых наборов во всех населенных пунктах региона, каждый день были на связи с нашими старшими, всячески им помогали, поддерживали", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов.
В КЧР обратиться за помощью к волонтерам штаба можно по телефонам: 122 или 8-800-200-34-11.
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
09:54Карачаево-Черкесская Республика
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЗдоровье - ОбществоКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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